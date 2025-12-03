Prinz Philip warnte Prinz Harry vor der Hochzeit mit Meghan

Kurz vor der Hochzeit von Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) gab es offenbar kritische Stimmen innerhalb des britischen Königshauses, darunter auch von Prinz Philip (†99). Einem angeblichen Zitat zufolge soll er seinem Enkel geraten haben, keine Schauspielerin zu heiraten: "Man geht mit Schauspielerinnen aus, aber man heiratet sie nicht." Das behauptet der Royal-Biograf Andrew Lawnie in seinem Buch "Entitled". Und Lawnie ist nicht allein: Auch Ingrid Seward berichtet in ihrem Werk "My Mother and I, Philip", dass der Duke of Edinburgh der einstigen Suits-Darstellerin eher skeptisch gegenüberstand, als sie und Harry im Jahr 2016 ihre Beziehung begannen. Die beiden hatten sich im Sommer desselben Jahres über gemeinsame Freunde kennengelernt.

Die Ähnlichkeiten zwischen Meghan und Wallis Simpson (†87), der Frau von König Edward VIII. (†77), sollen für Philip besonders auffällig gewesen sein. Wie die US-Schauspielerin war auch Wallis eine geschiedene Amerikanerin, und ihre Beziehung zu Edward führte dazu, dass der König 1936 abdankte, um sie heiraten zu können. Meghan dagegen wurde nach ihrer Hochzeit 2018, an der auch der Duke of Edinburgh teilnahm, in die königliche Familie aufgenommen. Sie und Harry erlebten eine rauschende Feier in Windsor mit royalen Gästen und Stars, Wallis und König Edward hingegen hielten ihre Zeremonie damals im kleinen Rahmen. Zwischen den Paaren liegen Generationen, doch in den Familiengeschichten tauchen ähnliche Motive auf: starke Persönlichkeiten, große Entscheidungen und Beziehungen, die weit über das Private hinaus Wirkung entfalten. Einen Seitenhieb habe sich Philip bei der Hochzeit wohl nicht verkneifen können. "Gott sei Dank ist das vorbei", soll er gesagt haben, wie der ehemalige Angestellte Grant Harrold in seinem Buch "The Royal Butler: My Remarkable Life of Royal Service" schildert.

Abseits solch kritischer Bemerkungen wird Philip als eine Persönlichkeit beschrieben, die ihrem Umfeld gegenüber meistens charmant, aber auch direkt sein konnte. Er selbst hatte in seiner Jugend teils umstrittene Erfahrungen machen müssen, bevor er als Stütze von Queen Elizabeth II. (†96) geschätzt wurde. Zwischen ihm und Harry, der ihn in seinem Buch "Reserve" als Vertrauten bezeichnete, bestand lange eine enge Beziehung. Harry zeigte sich in vergangenen Interviews oft als beschützend gegenüber Meghan und betonte die Bedeutung von Zusammenhalt. Die Schauspielerin und Gastgeberin der Show "With Love, Meghan" pflegt ein enges Verhältnis zu ihrer Mutter Doria Ragland, die als einzige enge Angehörige der Braut bei der Trauung in der Kapelle anwesend war.

Getty Images Prinz Philip (†99)

Getty Images Prinz William, Herzogin Kate, Herzogin Meghan, Prinz Harry und Prinz Philip, Weihnachten 2017

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, August 2024