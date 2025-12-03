"Assassin's Creed" auf Netflix: Neue Figur, neues Abenteuer

Die lang erwartete Netflix-Adaption von "Assassin’s Creed" nimmt endlich Gestalt an. Nach einer längeren Entwicklungsphase wurde nun bekannt gegeben, dass Toby Wallace die Hauptrolle in der Serie übernehmen wird. Der Schauspieler, bekannt aus Produktionen wie "Pistol" und "Eden", wird jedoch keinen Charakter aus der populären Videospielreihe verkörpern. Stattdessen schlüpft er in eine eigens für die Serie entwickelte Figur. Details zu diesem neuen Charakter bleiben bislang unter Verschluss, wie das Portal Serienjunkies.de berichtet.

Wie die Videospiele wird sich auch die Netflix-Serie auf den Konflikt zwischen den Schattenorganisationen der Assassinen und Templer konzentrieren. Dabei soll die Handlung entscheidende historische Ereignisse aufgreifen und vom Kampf um das Schicksal der Menschheit erzählen. Die Serie ist Teil eines größeren "Assassin’s Creed"-Universums, das Netflix und Ubisoft schon 2020 ankündigten. Ursprünglich war Jeb Stuart, bekannt für "Stirb langsam" und "Vikings: Valhalla", als kreativer Kopf an Bord. Anfang 2023 stieg er jedoch aufgrund kreativer Differenzen aus dem Projekt aus.

Geduld wird von den Fans weiter gefragt sein, denn die Dreharbeiten sollen nach derzeitigem Stand erst 2026 in Italien beginnen. Einen Starttermin gibt es noch nicht, doch Netflix setzt große Hoffnungen auf die Serie, während Ubisoft mit sinkenden Verkaufszahlen bei der Videospielreihe zu kämpfen hat. Die Besetzung von Toby knüpft in einem Punkt an die Kinoversion mit Michael Fassbender (48) aus dem Jahr 2016 an: Auch damals setzte man auf eine Originalfigur abseits der Spielewelt. Die Umsetzung zündete jedoch nur begrenzt.

Imago Michael Fassbender im Film "Assassin’s Creed"

Getty Images Toby Wallace, Schauspieler, 2025

20th Century Fox Film Corp./Courtesy Everett Collection/ActionPress Marion Cotillard und Michael Fassbender in "Assassin's Creed"