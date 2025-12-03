Todesursache von Rapper Poorstacy (†26) bleibt weiter unklar

Nach dem frühen Tod des Rappers Poorstacy mit nur 26 Jahren vermuteten viele Fans einen Suizid. Bisher ist die genaue Todesursache allerdings nicht geklärt. Die Familie soll allerdings glauben, dass es sich nicht um einen Freitod handelt – TMZ hat aus dem Umfeld der Angehörigen erfahren, dass diese von einem Verbrechen ausgehen. Warum sie das vermuten, ist derweil nicht bekannt, aber laut dem Magazin sieht es so aus, als würde Poorstacys Familie sich um weitere Ermittlungen bemühen. Die Polizei soll derweil von einem Suizid durch eine Schusswaffe ausgehen.

Carlito Milfort Jr., wie Poorstacy bürgerlich heißt, soll vor einigen Tagen in Begleitung einer Frau und eines Kindes in der Stadt Boca Raton im US-Bundesstaat Florida in ein Hotel eingecheckt haben. Es gibt keine offiziellen Informationen, in welchem Verhältnis der Musiker zu den beiden stand. Ein Hotelmitarbeiter verriet gegenüber People, dass Poorstacy bereits mindestens zehn Tage in dem Hotel gewohnt habe. Am Samstag soll es zu dem Vorfall gekommen sein, nachdem er schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht wurde – die lebenserhaltenden Maßnahmen konnten ihm aber nicht mehr helfen. Der US-Amerikaner starb am Montag an seinen Verletzungen.

Der plötzliche Tod von Poorstacy erschütterte die Rap-Szene. Das aufstrebende Hip-Hop-Talent arbeitete in der Vergangenheit bereits mit großen Namen der Musikbranche zusammen. Unter anderem stand er zusammen mit Oliver Sykes von Bring Me the Horizon im Studio und produzierte mit Travis Barker (50) Songs wie "Choose Life" und "Nothing Left". Der Schlagzeuger der Band Blink182 meldete sich bereits in einem Instagram-Post zu Wort. "Ruhe in Frieden. Du wirst unvergessen bleiben", schrieb er in seiner Story zu einem Foto, das die beiden bei einer gemeinsamen Aufnahme zu zeigen scheint.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / poorstacy Poorstacy, Rapper

Imago Poorstacy bei einem Konzert in Mailand 2023

Getty Images Travis Barker, Blink-182-Drummer