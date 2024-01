Ateez dürfen als erste K-Pop-Boygroup zum Coachella-Festival

Coachella-Fans aufgepasst – Ateez kommen! 2019 gab die achtköpfige K-Pop-Boygroup bestehend aus Hongjoong, San, Mingi, Wooyoung, Seonghwa, Yeosang, Yunho und Jongho mit ihrem Song "Pirate King" ihr Debüt. Inzwischen gehören sie zu den beliebtesten südkoreanischen Musikgruppen überhaupt. Erst im vergangenen Dezember legten die Jungs mit ihrem Lied "Crazy Form" ein fulminantes Comeback hin. Auch 2024 geht es für Ateez grandios weiter – sie dürfen zum Coachella-Festival!

Ateez treten auf dem diesjährigen Coachella Valley Music and Arts Festival auf, wie der Veranstalter nun auf Instagram bekannt gibt – und das als erste K-Pop-Boygroup überhaupt! Ihre Fans dürfen sich also freuen, wenn ihre Lieblinge am 12. und 19. April die große Bühne in Indio, Kalifornien rocken. Mit welchen Songs die "Bouncy"-Interpreten die Besucher in ihren Bann ziehen wollen, ist noch ein Geheimnis.

Neben Ateez wird auch die K-Pop-Girlgroup Le Sserafim auf dem gefeierten Musikevent auftreten. Diese Ehre wurde auch Blackpink bereits zuteil. Sie spielten erstmals 2019 beim Coachella und gehörten auch im vergangenen Jahr mit ihren Hits wie "Pink Venom" zu den Acts des Festivals.

Anzeige

Getty Images Ateez auf dem Seoul Festa im April 2023

Anzeige

Getty Images Le Sserafim bei den MAMA Awards im November 2023

Anzeige

Getty Images Jenny, Rosé, Lisa und Jisoo von Blackpink

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de