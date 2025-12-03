Popstar Zara Larsson fliegt Economy und Fans flippen aus

Am Flughafen Stockholm Arlanda wartete für Fans von Zara Larsson (27) eine große Überraschung: Die schwedische Popsängerin erschien am Gate für denselben Flug nach Helsinki wie ihre Anhänger, die extra angereist waren, um ihr Konzert zu besuchen. Doch Chanel oder Privatjet? Fehlanzeige! Stattdessen reiste Zara ganz entspannt in der Economy-Class, wie Mirror berichtet. In einem schwarzen Kunstpelz, mit pinken Nägeln und ohne Make-up zog sie trotz ihres lässigen Auftretens alle Blicke auf sich.

Ein TikTok-Video, das die skurrile Begegnung dokumentiert, wurde innerhalb eines Tages über 478.000 Mal angesehen. Der kurze Clip zeigt die Sängerin beim ungezwungenen Plausch mit ihren Fans am Gate. Besonders ein Moment sorgte für Begeisterung: Eine Anhängerin drehte sich überrascht um, als sie Zaras unverwechselbare Stimme hörte. Unter dem Video brach die Kommentarflut los. "Verrückt, dass sie Economy fliegt", schrieb ein Nutzer, während ein anderer witzelte: "Wie fühlt es sich an, unseren Traum zu leben?" Fotos und Videos des Stars mit den Fans, ganz ohne Starallüren, gingen schnell viral.

Zara Larsson ist momentan auf ihrer "Midnight Sun"-Tour quer durch Europa, die im Oktober in München begann. Gestern noch stand sie in einer anderen Stadt auf der Bühne, heute bringt sie ihre Hits wie "Lush Life" nach Helsinki. Ihre Fans schätzen sie nicht nur für ihre musikalische Ausstrahlung, sondern auch für ihre Bodenständigkeit, die sie einmal mehr bei diesem unerwarteten Treffen bewiesen hat. Zara wird die Tour im Februar 2026 in den USA und Kanada fortsetzen.

Getty Images Zara Larsson, Musikerin

Imago Zara Larsson bei den MTV Video Music Awards 2025

