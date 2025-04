Diese Künstler stehen zur Wahl als K-Pop-Favorit

Rosé (28), bekannt als Mitglied der weltweit erfolgreichen K-Pop-Gruppe BLACKPINK, wurde bei den "2025 American Music Awards" gleich in zwei Kategorien nominiert. Die Preisverleihung, die am 26. Mai von Jennifer Lopez (55) moderiert wird, ermöglicht es Fans, ihre Favoriten in der Kategorie "Beliebtester K-Pop-Künstler" zu wählen, in der Rosé allkpop zufolge gegen Stars wie Ateez, Park Jimin (29) und RM von BTS sowie die Stray Kids antritt. Besonders bemerkenswert: Rosé ist die einzige K-Pop-Künstlerin, die in einer weiteren Kategorie – "Zusammenarbeit des Jahres" – nominiert wurde. Ihr Song "APT." mit Bruno Mars (39) hat weltweit für Furore gesorgt.

Die Kategorie "Beliebtester K-Pop-Künstler" kehrt dieses Jahr nach zweijähriger Pause zu den AMAs zurück. Zuletzt war der Preis im Jahr 2022 an BTS vergeben worden, bevor er in den Folgejahren nicht mehr verliehen wurde. Mit ihrer zusätzlichen Nominierung für die spektakuläre Kollaboration mit Bruno Mars sticht Rosé in der Welt des K-Pop deutlich heraus. Auf der offiziellen Voting-Plattform können Fans ihre Stimme noch bis zum Tag der Verleihung abgeben.

Rosé, die mit bürgerlichem Namen Roseanne Park heißt, wurde 1997 in Neuseeland geboren, wuchs in Australien auf und schloss sich 2012 der südkoreanischen Agentur YG Entertainment an. Als Mitglied von BLACKPINK stieg sie schnell zu internationalem Ruhm auf und etablierte sich mit Solo-Projekten als Ausnahmekünstlerin. Ihre Kollaborationen, wie die mit Bruno Mars, zeigen eine Vielseitigkeit, die über Genre-Grenzen hinausgeht. Trotz ihres globalen Erfolgs betont sie in Interviews immer wieder, wie wichtig ihr die Unterstützung ihrer Fans ist: "Ohne sie wäre das alles nicht möglich."

