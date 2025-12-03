Versöhnungshoffnung bei den Beckhams vor dem Weihnachtsfest

Friedliche Töne kurz vor dem Fest? Brooklyn Peltz-Beckham (26) und seine Ehefrau Nicola Peltz (30) scheinen nun kurz vor Weihnachten offen für eine mögliche Versöhnung mit der Familie Beckham zu sein. In den vergangenen Monaten hatten sich die Fronten zunehmend verhärtet. Doch nun setzt Brooklyns Großmutter Sandra Beckham ein kleines Zeichen der Annäherung. Sie kommentierte scherzhaft einen Clip von Brooklyn auf Instagram, in dem er eine seiner selbstgemachten Hot-Sauce-Flaschen als Geschenk verpackt. Sandra, die Mutter von Fußball-Ikone David Beckham (50), schrieb darunter: "Ist das für mich?" – versehen mit mehreren Emojis.

Neben diesem kleinen, aber symbolträchtigen Kommentar teilte laut Mirror auch Brooklyns Mutter Victoria Beckham (51) kürzlich ein Video, in dem sie gestickte Weihnachtsstrümpfe ihrer eigenen Mutter Jackie für alle Enkelkinder präsentierte – inklusive eines Strumpfs für Brooklyn. Innerhalb der Familie scheint das Bewusstsein für die angespannte Situation zu wachsen: Selbst Brooklyns Bruder Cruz Beckham (20) meldete sich auf Instagram zu Wort mit der Botschaft: "Das Leben ist zu kurz, um zu schweigen. Sprich es zumindest aus." Viele deuteten dies als weiteren Appell zur Versöhnung. Dennoch soll Brooklyn die Feiertage nicht mit seiner Familie verbringen, sondern gemeinsam mit Nicola in Los Angeles bleiben.

Brooklyn, der älteste Beckham-Sohn, zog nach seiner Hochzeit mit Nicola Peltz im Jahr 2022 in die USA. Seitdem soll die Distanz zu seiner Familie seit über einem Jahr deutlich spürbar sein. Immer wieder fehlte er bei wichtigen Momenten: Victorias Show in Paris, ihre große Netflix-Premiere und sogar die Ritterzeremonie seines Vaters. Auch bei beiden Geburtstagsfeiern von David im Mai soll Brooklyn nicht dabei gewesen sein. Die Spekulationen um den Familienzoff bekommen dadurch stetig neuen Auftrieb. Ob die Beckhams irgendwann wieder an einem Strang ziehen, bleibt vorerst ungewiss.

Getty Images Brooklyn Peltz Beckham im Juni 2024 auf der Pariser Fashion Woche

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham mit ihren Kindern

Getty Images Cruz Beckham, Nicola Peltz-Beckham, Victoria Beckham und Brooklyn Peltz-Beckham