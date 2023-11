Die K-Pop-Stars glänzen bei den diesjährigen MAMA Awards!

Die Idole haben sich alle aufgebrezelt! Jahr für Jahr werden in Südkorea die Mnet Asian Music Awards, kurz die MAMA Awards, vergeben. Die Crème de la Crème des K-Pop wird dabei ausgezeichnet. Zudem liefern Stray Kids, aespa, Enhypen und Co. auf der Bühne ein echtes Spektakel für die Fansab. Auch in diesem Jahr gibt es wieder eine Menge Preise für besondere musikalische Leistungen zu vergeben. Auf dem roten Teppich gab es deswegen einen regelrechten Idol-Auflauf!

Bevor es für die Stars auf die Bühne ging, um für ihre Unterstützer die neuesten Tracks zu performen, posierten sie auf dem Red Carpet. (G)I-dle präsentierten sich in eleganten Outfits ganz in Schwarz – mit einem Hauch Glitzer funkelten die "Queencard"-Interpreten im Blitzlichtgewitter der Fotografen. Die Jungs von Ateez holten für die Awardshow die klassischen Smokings aus dem Schrank, ebenso wie Seventeen, die ihre Fans damit mit Sicherheit zum Kreischen brachten. Chaewon, Yunjin, Sakura, Kazuha und Eunchae von Le Sserafim bezauberten hingegen ganz in Weiß.

Zerobaseone feierten erst in diesem Jahr ihr Debüt. Dennoch durften die Rookies bereits auf dem großen Red Carpet posieren. Tomorrow x Together warfen sich ebenfalls in Schale. Sängerin Somi zog mit ihrem schicken Rüschenkleid ebenfalls alle Blicke auf sich.

Getty Images (G)I-dle bei den MAMA Awards 2023

Getty Images Seventeen bei den MAMA Awards 2023

Getty Images Le Sserafim bei den MAMA Awards im November 2023

Getty Images Die K-Pop-Rookies Zerobaseone bei den MAMA Awards 2023

Getty Images Tomorrow x Together bei den MAMA Awards im November 2023

Getty Images Somi bei den MAMA Awards im November 2023

