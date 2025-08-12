DJ Unk (†43) erhält einen prunkvollen Grabstein in Atlanta

DJ Unk (†43) wurde am Sonntag auf besondere Weise geehrt: Ein prachtvoller Grabstein wurde an seiner letzten Ruhestätte auf dem South View Cemetery in Atlanta enthüllt – das zeigen Aufnahmen, die TMZ vorliegen. Der verstorbene Rapper, der mit seinem Hit "Walk It Out" bekannt wurde, hinterlässt eine bleibende Präsenz – auch in Form eines schimmernden Denkmals, das vom Designer Cemetery Tim gestaltet wurde. Ganz in Unks extravagantem Stil glänzt der Grabstein wie seine legendären Ketten und zeigt mehrere Bilder des Künstlers, darunter während seiner Auftritte und aus seiner Jugend. Die Idee und Gestaltung des Gravurschmucks wurden von seiner Ehefrau Sherkita inspiriert, die dafür ausgewählte Fotos bereitstellte.

Cemetery Tim, ein Experte in der Gestaltung außergewöhnlicher Gedenkstätten, hatte bereits für prominente Persönlichkeiten wie Eazy-E, Nate Dogg und Coolio gearbeitet. Das Werk für DJ Unk ist komplett maßgeschneidert und zeigt den Namen des Rappers in leuchtenden Lettern, als würde er auf einer Bühne stehen. Die Verbindung zwischen Leben und Werk des Künstlers wird durch die Bildauswahl, die ihn sowohl in seiner Jugend als auch in seiner aktiven Musikerzeit zeigt, besonders hervorgehoben. Das Denkmal soll nicht nur beeindruckend wirken, sondern auch die Energie und den Einfluss widerspiegeln, die DJ Unk zu Lebzeiten ausstrahlte.

DJ Unk hieß mit bürgerlichem Namen Anthony Leonard Platt und verstarb Anfang dieses Jahres, doch seine Musik bleibt einprägsam. Mit Hits wie "Walk It Out" und "2 Step" prägte der Rapper Ende der 2000er Jahre die Hip-Hop-Szene und rief Millionen zum Tanzen auf. Seine Ehefrau Sherkita, die ihn während all seiner Erfolgsjahre unterstützte, setzte nun mit dem Grabstein ein besonderes Zeichen. Durch die opulente Gestaltung bleibt DJ Unks Vermächtnis lebendig und erinnert Fans und Angehörige gleichermaßen an seine strahlende Persönlichkeit und seinen prägenden Einfluss auf die Musikwelt.

DJ Unk, Rapper

DJ Unk, September 2024

DJ Unk, Juni 2023

