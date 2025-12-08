Amazon Prime: Er ist der teuerste deutsche Film aller Zeiten

Ab sofort können alle Abonnenten von Amazon Prime Video das fantasievolle Familienabenteuer "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer" streamen. Die Realverfilmung des Kinderbuchklassikers von Michael Ende begeistert mit aufwendigen Spezialeffekten und einem bestens aufgelegten Schauspielensemble. Darüber hinaus trägt der Film noch einen besonderen Titel: Er ist der teuerste deutschsprachige Film aller Zeiten. Mit einem Budget von stattlichen 25 Millionen Euro wurde diese Produktion von Regisseur Dennis Gansel zu einem wahren Prestigeprojekt, so filmstarts.de.

Der Film genießt zwar den Ruf, der teuerste deutsche Streifen zu sein, doch das stimmt nicht ganz. In der Gesamtbetrachtung gibt es teurere Werke, die zwar auch in Deutschland produziert wurden, jedoch für den internationalen Markt in englischer Sprache gedreht wurden. So konnte Wolfgang Petersens (†81) "Die unendliche Geschichte" bereits in den 1980er Jahren mit einem Budget von 30 Millionen Euro aufwarten. Tom Tykwer (60) stellte diesen Betrag jedoch in den Schatten: Sein Film "Das Parfum" aus dem Jahr 2006 schlug mit rund 50 Millionen Euro zu Buche, und sechs Jahre später setzte er mit dem starbesetzten "Cloud Atlas" sogar noch einen drauf – dieser Film kostete beeindruckende 100 Millionen Euro.

Der Erfolg von "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer" ermöglichte eine Fortsetzung mit dem Titel "Jim Knopf und die Wilde 13", die jedoch mit 20 Millionen Euro nicht mehr an das Rekordbudget des ersten Teils heranreichte. Die Einsparungen ergaben sich unter anderem daraus, dass man die Designs und Effekte des Vorgängers wiederverwendete und die Anzahl der aufwendigen Spezialeffekte reduzierte. Der Erfolg der beiden Filme zeigt jedoch, dass Michael Endes Geschichten zeitlos sind und mit der richtigen Umsetzung Familien heute noch genauso begeistern wie damals. Gerade das macht die Jim-Knopf-Verfilmungen zu einem wahren Schatz im deutschen Kino.

Anzeige Anzeige

Imago Schauspielerensamble bei der Premiere von "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer"

Anzeige Anzeige

Getty Images Henning Baum bei der Premiere von "Jim Knopf und die Wilde 13"

Anzeige Anzeige

Getty Images Wolfgang Petersen im Dezember 2016

Anzeige