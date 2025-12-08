Adam Sandler stolz: Seine Töchter treten in Papas Fußstapfen

Strahlender Auftritt bei den Gotham Film Awards in New York: Adam Sandler (59) erzählte im Gespräch mit E! News, wie sehr er sich darüber freut, dass seine Töchter Sadie Sandler und Sunny Sandler ihre Schauspielträume verfolgen. Der "Happy Gilmore"-Star kam mit Ehefrau Jackie Sandler (51) zum Event und schwärmte von den gemeinsamen Drehs mit seinen Kids. Bereits in "Happy Gilmore 2" und "You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah" standen die beiden mit ihrem berühmten Vater vor der Kamera. Sadie spielt in Adams neuen Film "Jay Kelly" sogar seine Tochter! "Sie sind beide wirklich tolle Kinder", sagte Adam, der ihnen auf ihrem Weg den Rücken stärkt. "Ich drücke ihnen einfach die Daumen und möchte, dass sie ein gutes, glückliches Leben haben", erklärte er im Gespräch.

Sadie und Sunny treten also in Papas Fußstapfen? Nicht ganz, räumt Adam ein. Die Teenager würden sich zwar Tipps von ihm als Hollywood-Profi holen, letzten Endes aber doch ihren eigenen Kurs einschlagen. Stand-up-Comedy wie bei Adam zu Beginn seiner Karriere sei für die beiden Mädchen kein Thema. "Ich war Stand-up-Comedian und da wollen sie nicht rein. Sie wollen einfach schauspielern", erklärte der frühere Saturday Night Live-Star. Wichtig sei ihm dabei nur eins: "Sie sind wirklich witzige, nette Kinder und was auch immer zur Hölle sie machen wollen, ich will, dass sie glücklich sind", betont Adam. Sein Fokus läge darauf, die gemeinsame Zeit am Set oder zu Hause zu genießen.

Doch die beiden Schwestern sind nicht die einzigen, die Papas Leidenschaft fürs Schauspielen teilen. Seine Frau Jackie Sandler, mit der er seit 2003 verheiratet ist, spielt ebenfalls regelmäßig in seinen Filmen mit. Für Adam steht fest, dass es nichts Schöneres für ihn gibt, als seine Kinder aufblühen zu sehen. "Es fühlt sich einfach unglaublich an, wenn sie etwas gut machen", sagte er und verglich das Erlebnis mit dem Stolz, den Eltern empfinden, wenn ihr Kind im Sport punktet. Diese Mischung aus Zuhause und Drehalltag scheint das Band zwischen den Vieren zu prägen, das sich aus vielen geteilten Momenten speist – vom Lachen am Set bis zu ruhigen Abenden daheim.

Getty Images Jackie, Adam, Sunny und Sadie Sandler bei der "Happy Gilmore 2"-Premiere in New York

Getty Images Jacky, Adam, Sadie und Sunny Sandler bei der Premiere von "Jay Kelly" in Los Angeles

Getty Images Jackie Sandler und Adam Sandler bei der Premiere von "Adam Sandler: Love You"