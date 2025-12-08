Große Ehre: Ariana Grande erneut für Golden Globe nominiert

Ariana Grande (32) ist erneut für ihre Darstellung der Glinda in Wicked: For Good bei den Golden Globes nominiert. Die 32-jährige Sängerin und Schauspielerin hat damit zum zweiten Mal in Folge die Chance auf die Auszeichnung in der Kategorie "Beste Nebendarstellerin in einem Spielfilm". "Es bewegt mich wirklich sehr. Man erwartet so etwas nicht, geschweige denn zweimal für dieselbe Rolle", teilte Ariana dem Hollywood Reporter mit. Sie sei von der Nachricht genauso überwältigt wie im vergangenen Jahr und empfinde eine große Dankbarkeit. Neben ihr konnte sich auch Co-Star Cynthia Erivo (38) erneut über eine Nominierung freuen, während der Film in anderen wichtigen Kategorien weniger berücksichtigt wurde.

Im Gespräch offenbarte Ariana zudem, dass sie nicht nur die Nominierung, sondern auch die Erfahrungen bei den vergangenen Awards besonders schätze. Sie erinnerte sich an ihre Freude, Persönlichkeiten wie Kate Winslet (50) kennenzulernen, die sie als Vorbild beschreibt. "Ich werde die Begegnung mit ihr nie vergessen. Sie war unglaublich herzlich und ermutigend", schwärmte Ariana. Ein Händedruck, ein Zwinkern oder ein einfaches Lächeln – für die Sängerin waren diese Momente magisch und prägend. Obwohl sie noch mehr über die Gespräche mit Kate Winslet verraten könnte, erklärte Ariana, dass sie die genauen Worte lieber für sich behalten wolle, da sie einen besonderen Platz in ihrem Herzen hätten. Auf genau solche magischen Begegnungen und Augenblicke hofft sie auch bei der kommenden Preisverleihung.

Die Rolle in der zweiteiligen Verfilmung von "Wicked" markiert für Ariana eine neue Dimension ihrer Karriere. Ursprünglich vor allem für ihre Musik und Fernsehrollen bekannt, hat die Sängerin in den letzten Jahren immer mehr Aufmerksamkeit in der Filmwelt erlangt. Ihre Freude über die erneute Nominierung beweist, wie leidenschaftlich sie dieses Kapitel ihres künstlerischen Weges angeht – und dass sie den Erfolg keinesfalls als selbstverständlich erachtet. Privat ist Ariana bekannt für ihre enge Verbindung zu Kolleginnen und Kollegen, mit denen sie ihre Erfolge gerne teilt. Auch auf Social Media zeigt sich die Sängerin oft dankbar für die Unterstützung ihrer Fans, die sie seit Beginn ihrer Karriere begleiten.

Getty Images Ariana Grande bei der Europapremiere von "Wicked: For Good" in London, 2025

Getty Images Cynthia Erivo und Ariana Grande bei der Premiere von "Wicked: For Good" im Lincoln Center in New York, 17. November 2025

Imago Cynthia Erivo und Ariana Grande bei der "Wicked: For Good"-Premiere in London