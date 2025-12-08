"Stranger Things": Schurke Vecna sorgt bei Fans für Lacher

Die Fans von Stranger Things dürfen sich derzeit nicht nur über die packende fünfte Staffel freuen, sondern bekommen nun auch einen humorvollen Blick hinter die Kulissen. Jamie Campbell Bower (37), der erneut in die Rolle des Schurken Vecna schlüpft, sorgt am Set für unerwartete Lacher. Ein Foto, das jetzt auf X geteilt wurde, zeigt den Schauspieler während einer Drehpause: Jamie steckt komplett im gruseligen Vecna-Ganzkörperkostüm, übersät mit Markerpunkten für spätere Animationen – und trägt dazu überdimensionierte Kopfhörer. Die Fans sind begeistert und rätseln seither, welche Musik oder welchen Podcast Vecna wohl hört.

Die fünfte und letzte Staffel der Erfolgsserie verspricht jede Menge Hochspannung. Inhaltlich bleibt es düster: Denn die Clique rund um Elf versucht, Vecna im ersten Teil der neuen Season aufzuspüren und endgültig zu vernichten. Die neuen Folgen 5 bis 7 starten am 26. Dezember 2025, das große Finale mit Episode 8 folgt laut Moviepilot am 1. Januar 2026 um zwei Uhr morgens. Trotz der ernsten Handlung und der düsteren Atmosphäre ist hinter den Kulissen offenbar genug Raum für humorvolle Momente wie den "musikliebenden Vecna".

Jamie Campbell Bower, der mit seiner Darstellung des furchteinflößenden Vecna bei Fans und Kritikern großen Eindruck hinterließ, zeigt sich hinter der Kamera entspannt. Durch Rollen in Produktionen wie Twilight oder Harry Potter ist er seit Jahren darin geübt, vollständig in seine Figuren einzutauchen – vielleicht hilft ihm Musik am Set sogar dabei, in der Rolle zu bleiben. Die Figur Vecna selbst hat in der neuen Staffel ein Update erhalten: eine schlankere Silhouette, längere Ranken an Schulter und Kopf sowie deutlich sichtbare Spuren der Verletzungen aus Staffel vier. Ob der Hawkins-Schurke einen speziellen Soundtrack braucht, um sich zwischen Realität und Upside Down einzustimmen, bleibt allerdings weiterhin Jamies kleines Geheimnis.

Netflix Jamie Campbell Bower als Vecna in "Stranger Things" Staffel 5

Netflix Jamie Campbell Bower in "Stranger Things"

Getty Images Jamie Campbell Bower, 2022

