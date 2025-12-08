Rebel Wilson und Ramona Agruma erwarten wieder Nachwuchs

Rebel Wilson (45) und ihre Frau Ramona Agruma haben aufregende Nachrichten verkündet: Das Paar erwartet sein zweites gemeinsames Kind. Ramona trägt das Baby aus und machte die frohe Botschaft nun auf Instagram öffentlich. Begleitet wurde die Ankündigung von einem fröhlichen Reel, das die beiden in einer Teetasse im Disneyland zeigt, sowie Aufnahmen von einem Schwangerschaftstest und ihrem Babybauch. "Bald sind wir zu viert", schrieb die Designerin begeistert. Die beiden freuen sich auf ein Mädchen, das ihre Tochter Royce, die im November 2022 durch eine Leihmutter zur Welt kam, schon bald zur großen Schwester macht.

Die Familie erlebte in den vergangenen Jahren viele freudige Momente. Nachdem Rebel und Ramona im Juni 2022 ihre Beziehung öffentlich gemacht hatten, schritt das Paar im September 2024 zum Altar, um sich das Jawort zu geben. Bereits früh in ihrer Beziehung erfuhr Ramona, dass Rebel mithilfe einer Leihmutter ein Kind erwartete. Auch in Interviews sprach die Schauspielerin wiederholt über ihren Wunsch, Mutter zu werden, und den Einsatz moderner Fertilitätstechnologien. Sie stellte klar, dass es nie zu spät sei, sich diesen Traum zu erfüllen.

Familienzeit ist für Rebel und Ramona besonders wichtig, und das junge Familienleben scheint jeden Ausflug zu etwas ganz Besonderem zu machen. Nach ihrer traumhaften Hochzeit gönnten sich die Schauspielerin und die Designerin eine wohlverdiente Familienauszeit. Gemeinsam mit Royce ließen sie das Alltagsleben entspannt angehen und unternahmen unter anderem einen Ausflug nach Malibu. Dabei wurden sie laut Daily Mail am Strand gesichtet, wo Ramona ein Erinnerungsfoto von Rebel und ihrem kleinen Mädchen schoss, während die beiden vergnügt auf einem Felsen standen.

Instagram / ramonaagruma Rebel Wilson und Ramona Agruma, Juni 2025

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson und Ramona Agruma mit ihrer Tochter Royce, September 2025

Instagram / ramonaagruma Ramona Agruma und Rebel Wilson, Mai 2025