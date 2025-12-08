Serena Williams spricht über Körperbild und Gewichtsverlust

Sie ist eine der größten Athletinnen aller Zeiten, mit 23 Grand-Slam-Titeln und vier olympischen Goldmedaillen. Doch hinter dem strahlenden Erfolg von Serena Williams (44) verbirgt sich eine Geschichte voller Selbstzweifel. In einem bewegenden neuen Interview mit dem Magazin Porter enthüllt die 44-Jährige, wie sehr die ständigen Kommentare über ihren Körper und die Vergleiche mit anderen Athletinnen sie belastet haben. "Es war schwer, weil mein Körper zu Beginn meiner Karriere – in den ersten 15 Jahren – anders war", gesteht sie. Ihre Worte fallen mitten in eine aufgeheizte Online-Debatte über ihren jüngsten Gewichtsverlust. Serena erklärt, wie sie mit dem Druck umging – und warum sie heute anders auf ihren früheren Körperblick schaut.

"Ich hatte große Brüste, ich hatte einen großen Po. Jede Athletin war super flach, super dünn und schön, aber auf eine andere Art. Und ich verstand als Athletin nicht, wie ich damit umgehen sollte", so die Sportlerin. Das Bodyshaming hinterließ natürlich Spuren. Schon 2018 hatte sie Harper's Bazaar anvertraut, wie schmerzhaft Häme über ihre Statur waren: "Die Leute sagten, ich sei als Mann geboren, nur wegen meiner Arme oder weil ich stark bin", erzählte sie damals und stellte klar: "Ich werde niemals Größe 36 haben! Warum sollte ich das wollen und so sein?" Serenas Offenheit über ihre Körperwahrnehmung kommt zu einem Zeitpunkt, in dem sie sich erneut öffentlichen Diskussionen über ihr Aussehen stellen muss. Im August bestätigte sie gegenüber People, dass sie ein GLP-1-Medikament nutzt, um Gewicht zu verlieren: "GLP-1 hat mir geholfen, alles zu verstärken, was ich ohnehin tat – gesund essen und trainieren", verriet Serena. 14 Kilo hat sie bereits verloren. "Ich fühle mich großartig. Ich fühle mich wirklich gut und gesund. Ich fühle mich körperlich leicht und mental leicht."

Abseits des Courts setzt Serena seit Jahren Signale für Selbstbestimmung – mal in glamourösen Fotos, mal in Interviews, die intime Einblicke in ihr Denken geben. Online fielen die Reaktionen auf ihren Gewichtsverlust zuletzt gemischt aus; ein viel geteilter Kommentar fragte: "Wenn nicht einmal eine Superathletin den 'richtigen' Körper haben kann – wo bleibt die Hoffnung für den Rest von uns?" Serena, die mit Alexis Ohanian (42) verheiratet ist und zwei Kinder hat, betont inzwischen vor allem die mentale Seite des Themas. In ihren Rückblicken schwingt häufig Dankbarkeit für Kraft und Fitness mit, aber auch Verständnis dafür, dass nicht alle gleich aussehen müssen. Wer ihr in den sozialen Netzwerken folgt, erlebt eine Frau, die zwischen Business, Familie und Fitnessroutine ihren eigenen Weg gefunden hat – und die sich die Deutungshoheit über den eigenen Körper nicht mehr nehmen lässt.

Instagram / serenawilliams Serena Williams, Juli 2025

Instagram / serenawilliams Tennislegende Serena Williams im September 2025

serenawilliams Tennisikone Serena Williams beim ersten Tennisspiel mit Tochter Adira, November 2025