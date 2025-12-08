Leyla & Mike Heiter feiern Silvester im Sommerhaus der Stars

Mike Heiter (33) und Leyla Heiter (29) schmieden zum Jahreswechsel besondere Pläne: Das Reality-Paar verbringt Silvester in Bocholt im berühmt-berüchtigten Sommerhaus der Stars – und lädt dafür Familie und Freunde ein. Das verrieten sie bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala in Berlin im Gespräch mit RTL. Leyla erklärte: "Wir haben das Sommerhaus der Stars gemietet und dort feiern wir Silvester." Mike, der das Haus durch seine frühere Teilnahme an Das Sommerhaus der Stars mit Ex Elena Miras bestens kennt, will die Tage mit seiner Frau genießen und sagte über das Programm: "Ich werde eine Rundführung machen, den Garten und alles drumherum werde ich einmal kurz zeigen." Neben der Hausbesichtigung in großer Runde ist auch Zeit zu zweit vorgesehen – nicht zuletzt, weil sich die beiden ein gemeinsames Kind wünschen.

Rund um ihren Babywunsch lassen Mike und Leyla keinen Zweifel. "Die Babyplanung ist im vollen Gange. Wir sind dran", sagte Mike im Interview. Leyla unterstützt das Vorhaben mit Ovulationstests, wie sie im Umfeld des diesjährigen RTL-Spendenmarathons erzählte. Auch im Silvesterurlaub soll der gemeinsame Babyplan nicht ruhen. Auf die Frage, ob es im Sommerhaus ebenfalls Romantik geben werde, antwortete Mike mit Blick auf ihre Zweisamkeit laut RTL entschieden: "Das steht außer Frage."

Für Mike schließt sich damit auch ein Kreis: 2019 gewann er gemeinsam mit Ex-Partnerin Elena Miras (33) die vierte Staffel der Show "Das Sommerhaus der Stars" – nun reist er als Ehemann mit Leyla zurück an den Schauplatz vieler TV-Schlagzeilen. Kennengelernt hatten sich die beiden intensiver in der 17. Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". Ihre Beziehung machten sie nach dem Dschungelcamp öffentlich. Im Sommer dieses Jahres gaben sie sich das Jawort. Der gemeinsame Traum vom Familienleben ist seither fest verankert. Leyla schwärmte in Interviews sogar von der Vorstellung, Zwillinge zu bekommen. Wer das Setting der TV-Villa selbst erleben will: Das Bauernhaus Barlo in Bocholt lässt sich für Gruppen bis zu zehn Personen mieten, der Gesamtpreis liegt bei rund 590 Euro pro Nacht.

Imago Mike Heiter und Leyla Lahouar bei der Premiere der 2. Staffel von Landman im Zoo Palast Berlin

Instagram / mikeheiter Leyla Heiter und Mike Heiter 2025

Instagram / lucca.brand Leyla und Mike Heiter am Hochzeitstag, August 2025