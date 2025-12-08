Mit Musikstudio und Garten: Calvin Harris baut Luxusvilla

Calvin Harris (41), der uns schon viele Chartstürmer geschenkt hat, lässt in den Cotswolds, einer der schönsten Regionen Südwestenglands, groß bauen – und zwar nicht nur an einer Villa. Wie nun aus britischen Medienberichten hervorgeht, treibt der DJ derzeit die Verwandlung seines Landsitzes in ein eigenes Luxus-Anwesen voran. Der Musiker hat das Haus, das auf umgerechnet 4 Millionen Euro geschätzt wird, für seine Frau Vick Hope (36) und ihren gemeinsamen Sohn Micah erworben. Jetzt soll er zusätzlich zwei weitere Immobilien in der Nachbarschaft gekauft haben, um das Areal zu erweitern, berichtet die Daily Mail. Die Bau- und Umbauarbeiten laufen, der Zeitpunkt könnte für die junge Familie kaum passender sein.

Konkrete Details zeichnen das Bild eines ländlichen Refugiums, das Komfort und Arbeit perfekt vereinen soll. Eine der zusätzlichen Immobilien liegt direkt nebenan und wird komplett renoviert, das zweite Haus soll abgerissen und als Vier-Schlafzimmer-Haus mit Musikstudio und Einliegerwohnung neu aufgebaut werden. "Calvin und Vick werden das große Haupthaus als Basis haben, während Calvin in das zweite Haus auf der anderen Straßenseite wechseln kann, wenn er arbeitet", verriet eine Quelle der englischen Sun. Laut der Daily Mail zeigen jüngste Unterlagen zum Bauvorhaben zudem weitläufige Außenbereiche: eine Grünfläche in der Größe von drei Tennisplätzen, ein Küchen- und ein ummauerter Garten, ein Rosenbogen, eine Feuerstelle, ein "Sommer-Tipi" und ein Reflexionsbecken. Obendrein sind ein Yoga-Hideout mitten im Wald sowie ein Indoor- und ein Outdoor-Pool vorgesehen. Die Häuser sollen durch Scheunen miteinander verbunden werden – ähnlich wie bei dem berühmten Anwesen der Beckhams in derselben Region.

Auch privat war bei dem Paar zuletzt viel los. Die TV-Moderatorin Vick brachte Sohn Micah am 20. Juli per Hausgeburt in ihrer Wahlheimat Ibiza zur Welt. Im August teilten Calvin und Vick die frohe Nachricht in den sozialen Medien und veröffentlichten intime Fotos aus dem Geburtsmoment. Calvin schrieb dazu: "Am 20. Juli ist unser Junge angekommen. Micah ist da! Meine Frau ist eine Superheldin und ich bin in völliger Ehrfurcht vor ihrer urtümlichen Weisheit! So dankbar. Wir lieben dich so sehr, Micah", hieß es in dem Post auf Instagram. Der Musiker zeigte sich darauf in einem zärtlichen Schnappschuss mit dem Neugeborenen, während Vick in einem Becken lag – Bilder, die einen seltenen Einblick in das Familienleben des Paares gaben, das seinen Alltag sonst eher abseits der Öffentlichkeit organisiert.

Anzeige Anzeige

Getty Images Calvin Harris, Musiker

Anzeige Anzeige

Getty Images Calvin Harris und Vick Hope, Februar 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / calvinharris Calvin Harris mit seinem Sohn Micah, August 2025