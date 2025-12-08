Junas Ausreiseverbot: Anne Wünsche feiert Silvester zu Hause

Anne Wünsche (34), bekannt als Social-Media-Star, muss in diesem Jahr ihre Tradition brechen, Silvester mit ihren Kindern unter der warmen Sonne zu verbringen. Der Grund: Ihr Ex-Partner Henning Merten (35) hat ein Ausreiseverbot für die gemeinsame Tochter Juna verhängt. Auf Instagram erklärte Anne, dass sie ohne ihre Tochter nicht verreisen wolle. Statt einer Fernreise bleibt die Familie deshalb in der kalten Hauptstadt Berlin. "Also bleiben wir ALLE zu Hause. Das ist unser erstes Silvester, seit Jaaahren, dass wir nicht im Warmen verbringen können", schrieb die Influencerin ihren Followern.

Anne ist es gewohnt, ihren Alltag mit ihren Fans auf Social Media zu teilen. In einer ihrer neuesten Fragerunden auf Instagram beantwortete sie die Frage, ob ihre geplante Fernreise dennoch stattfinden würde. Ihre Antwort: "Nix. Mit Ausreiseverbot für Juna geht es nirgendwo hin. Also ich möchte nicht ohne sie verreisen und vor allem nicht über Silvester." Auch wenn ihre Enttäuschung deutlich spürbar ist, betont sie, dass sie für ihre Kinder zusammenbleiben möchte. Ihre Anhänger sprachen ihr in den Kommentaren viel Verständnis und Unterstützung zu.

Die aktuelle Situation mit Henning Merten belastet die Influencerin stark. Schon in der Vergangenheit hat Anne offen über die Herausforderungen ihrer Patchwork-Familie und die Kritik an ihrem öffentlichen Leben gesprochen. Das Thema Sorgerecht sorgt seit längerer Zeit für Spannungen. Anne, die für ihren ungefilterten Umgang mit dem Leben bekannt ist, gibt dabei regelmäßig Einblicke in ihre Gefühlswelt und die Herausforderungen, die das Muttersein mit sich bringen kann. Dabei betont sie, wie wichtig ihr die Zeit mit ihren Kindern ist – vor allem in schwierigen Zeiten wie diesen.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Erotikmodel

Imago Anne Wünsche, Oktober 2023

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, 2025