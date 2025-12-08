Whoopi Goldberg (70) ist zum zweiten Mal Uroma geworden

Whoopi Goldberg (70) hat aufregende Neuigkeiten zu verkünden: Die Schauspielerin ist zum zweiten Mal Urgroßmutter geworden. In der aktuellen Folge der Talkshow "The View" teilte sie mit, dass ihre Familie am vergangenen Wochenende das neueste Mitglied begrüßt hat – Lotus Dean, die Tochter ihres Enkels Mason Dean. Das Baby wiegt 2,84 Kilogramm. "Es ist etwas Wunderbares", schwärmte Whoopi während der Sendung und fügte humorvoll hinzu: "Es sieht verliebt aus. Das wird sich ändern."

Das zweite Urgroßkind sorgt für große Freude in der Familie. Neben Mason hat Whoopis Tochter Alex Martin, die sie mit ihrem ersten Ehemann Alvin Martin teilt, zwei weitere Kinder: Amara Skye und Jerzey Dean. Amara machte Whoopi bereits 2014 mit der Geburt ihrer Tochter Charli Rose zur Urgroßmutter. Whoopi erklärte damals bei "The Tonight Show with Jimmy Fallon", dass sie eine etwas andere Rolle einnehme: "Ich war keine normale Großmutter und ich werde auch keine normale Urgroßmutter sein." Auch diesmal bleibt sie ihrem Stil treu: "Sie nennen mich Whoopi, denn ich bin nicht die Oma, ich bin die Uroma!"

Bereits vor zwei Jahren hatte die Schauspielerin in ihrer Talkshow offen über die Herausforderungen als junge Mutter gesprochen. "Ich habe die Entscheidung getroffen, mich auf meine Karriere zu konzentrieren", sagte Whoopi damals bei "The View". Da sie ihre Tochter bereits mit 18 Jahren bekommen hatte, bedeutete dieser Schritt, dass sie zeitweise weniger Zeit mit Alex verbringen konnte. "Mein Kind kam vor meiner Karriere auf die Welt und ich habe meine Karriere gewählt, weil ich wusste, so etwas würde sich nie wieder ergeben", erklärte die Talkmasterin. "Es hat ihr nicht immer gefallen, aber so ist das eben, wenn man Eltern ist – sie müssen nicht alles mögen, was man tut", ergänzte sie weiter.

Getty Images Whoopi Goldberg auf der Pariser Fashion Week im Januar 2025

Getty Images Whoopi Goldberg bei den Oscars

Getty Images Whoopi Goldberg posiert 2025 auf der Pariser Fashion Week