Tamara Hitz und ihr Verlobter verraten das Babygeschlecht

Tamara Hitz hat es offiziell und mit viel Herzklopfen gemacht: Die ehemalige Germany's Next Topmodel-Teilnehmerin verrät am Wochenende bei einer Gender-Reveal-Party das Geschlecht ihres Babys. In einem Video, das sie kurz darauf auf Instagram teilt, lässt das Paar die Katze aus dem Sack – und rosafarbene Ballons steigen aus einem großen Karton in die Luft. Die werdende Mama strahlt, der künftige Papa auch, und beide fallen sich vor laufender Kamera glücklich in die Arme. "Wir wussten es", schreibt Tamara unter den Clip auf Instagram. Damit wissen nun auch ihre Fans, worauf sie sich freuen dürfen: Auf ein kleines Mädchen, das schon vor der Geburt für leuchtende Augen sorgt.

Das Video zeigt den Moment, auf den viele gewartet haben: Der Deckel des Kartons öffnet sich, die rosafarbenen Ballons schweben nach oben – und Tamara klatscht vor Freude, bevor sie ihren Verlobten fest umarmt. Die Influencerin hat die Sequenz so geschnitten, dass Vorfreude und Überraschung sich steigern, und dann der pinke Farbrausch die Frage endgültig beantwortet. Mit dem Posting wird die private Feier vom Wochenende zum öffentlichen Glücksmoment. Das Babygeschlecht war bis dahin ein gut gehütetes Geheimnis, das die beiden sichtbar mit Genuss lüften.

Schon vor wenigen Tagen ließ Tamara ihre Fans jubeln: Auf Instagram verkündete die Influencerin mit einer Bilderreihe ihre Schwangerschaft. Gemeinsam mit ihrem Partner zeigte sie nicht nur ihren wachsenden Babybauch, sondern auch ein Ultraschallbild. Dazu schrieb die ehemalige GNTM-Kandidatin glücklich: "Überraschung! Unser kleiner Traum hat sich erfüllt. Ich könnte nicht glücklicher sein... Die letzten Monate sind wie ein Traum." Damit teilte sie nur kurze Zeit nach ihrer Verlobung den nächsten intimen Glücksmoment mit ihrer Community.

Instagram / tamarabecca Tamara Hitz und ihr Verlobter bei ihrer Gender-Reveal-Party, Dezember 2025

Instagram / tamarabecca Ultraschallbild von Tamara Hitz' Baby

