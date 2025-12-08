"Berlin - Tag & Nacht"-Star Pia Trümper ist Mama geworden

Erfreuliche Nachrichten für alle Fans von Berlin - Tag & Nacht: Pia Trümper ist Mama geworden! Die Darstellerin der beliebten Serie hat die Geburt ihres ersten Kindes auf Instagram verkündet. Mit zwei Bildern aus dem Krankenhausbett teilt sie den besonderen Moment mit ihren Anhängern. Das Neugeborene liegt dabei in ihren Armen, während Pia liebevoll ihren Blick auf ihren Partner richtet. "Herzlich willkommen auf der Welt, kleiner Frosch", schreibt sie unter den Beitrag. Den Spitznamen hat das Baby von seinen Eltern bekommen – doch genauere Details wie Name und Geschlecht hält Pia vorerst privat.

Ihre Fans und zahlreiche Kollegen ließen keine Gelegenheit aus, die frisch gebackene Mama zu beglückwünschen. Ihre Serienkollegin Liza Waschke, die in der Serie ihre Mutter spielt, hinterließ einen Kommentar unter dem Post: "Allerherzlichsten Glückwunsch euch!" Viele weitere Glückwünsche und liebe Worte stapeln sich unter dem Beitrag und zeigen die große Freude, die nicht nur bei Pia und ihrem Partner, sondern auch in ihrem Umfeld herrscht. Schon in den vergangenen Wochen waren Fans neugierig und spekulierten, ob das Baby bereits das Licht der Welt erblickt hat. Nun ist die kleine Familie endlich sichtbar vereint.

Vor sechs Monaten hatte Pia ihre Fans mit einer emotionalen Geschichte zur Entdeckung der Schwangerschaft berührt. In einem offenen Instagram-Video berichtete die Schauspielerin davon, wie sie auf einem Hausboot mit Dustin über Babynamen sprach und dann auf einen Komparsen traf, der genau diesen Namen auf die Hand tätowiert hatte. "Ich hatte einfach so ein allgemeines, komisches Gefühl", erzählte sie. Der positive Schwangerschaftstest wurde für sie zu einem überwältigenden Moment: "Ich schwöre, dass in diesem Moment einfach keine Luft mehr zum Atmen in diesem Badezimmer war."

Instagram / nichtsehraesthetisch Pia Trümper und ihr Partner Dustin mit ihrem Baby, Dezember 2025

Instagram / nichtsehraesthetisch Pia Trümper, "Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin

Instagram / dstn.hffmnn12 Pia Trümper und ihr Partner Dustin, Juni 2023

