Nach Verlobung: Candice King und Steven erwarten ein Baby

Candice King (38) und Steven Krueger haben eine wunderbare Nachricht für ihre Fans: Das Paar erwartet sein erstes gemeinsames Kind! Auf Instagram enthüllte die Schauspielerin die frohen Neuigkeiten in einem herzerwärmenden Beitrag. Ein Foto zeigt die beiden strahlend mit einem Schwangerschaftstest, den Candice stolz in die Kamera hält. Unter das Bild schrieb sie: "Wir bekommen ein Baby! Baby Krueger kommt im Mai 2026!" Voller Emotionen fügte sie hinzu: "Es gibt nichts Magischeres, als das Wort 'Schwanger' zu sehen." Mit ihrer Nachricht berührten die beiden nicht nur ihre Fans, sondern auch viele Freunde und Weggefährten.

Die Schwangerschaftsankündigung wird mit Glückwünschen aus der Community überschüttet. Besonders rührt dabei ein Kommentar von Candice' ehemaliger Vampire Diaries-Kollegin Claire Holt (37). "Yay, ich freue mich so für euch beide!", schrieb die Schauspielerin unter den Social-Media-Beitrag. Viele weitere Fans und Freunde sendeten ihre Begeisterung und Unterstützung in den Kommentaren. Die Nachricht von ihrem Nachwuchs kommt nur wenige Monate nach einem weiteren großen Meilenstein im Leben des Paares: ihrer Verlobung, die sie erst im Mai dieses Jahres gefeiert hatten.

Candice und Steven hatten ihre Fans mit einer romantischen Überraschung begeistert. Die Schauspielerin feierte damals ihren Geburtstag und verriet auf Instagram, dass Steven ihr bereits zuvor einen Heiratsantrag gemacht hatte. In einem liebevollen Beitrag schrieb sie: "Das Privileg, älter zu werden, ist viel süßer, wenn ich weiß, dass ich es mit dir teilen darf, Steven. Danke, dass du mich gebeten hast, mit dir durch das Leben zu tanzen." Begleitet wurden ihre Worte von einer Bilderreihe, auf der das Paar vertraut und glücklich zu sehen war – inklusive eines funkelnden Verlobungsrings.

Getty Images Steven Krueger und Candice King im Februar 2025

Getty Images Claire Holt auf dem roten Teppich der 82. Filmfestspiele von Venedig

Getty Images Candice King, Schauspielerin

