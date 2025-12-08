Freund packt aus: So ticken Bushido und Anna-Maria privat

In der neuen Staffel von "Bushido & Anna-Maria - Alles auf Familie" gewährt das Paar erneut tiefe Einblicke in seinen privaten Alltag. Besonders im Mittelpunkt stehen dieses Mal nicht nur die acht Kinder der Familie, sondern auch enge Wegbegleiter, die über ihre Beziehung zu den Ferchichis sprechen. Tim, ein Freund von Bushido (47), teilt in einer Folge seine Eindrücke und beschreibt die beiden als "herzliche und hilfsbereite Menschen". Seit ihrer gemeinsamen Auswanderung nach Dubai habe er erlebt, wie offen und ehrlich Bushido mit anderen umgeht. Tim betont weiter, dass man bei Bushido von Beginn an wisse, woran man sei.

Dass Bushido und Anna-Maria (44) einen engen Freundeskreis aufgebaut haben, ist für die Familie in der neuen Heimat ein großer Gewinn. Ein anderer Freund, Dennis, erzählt, dass sich aus anfangs lockerem Kontakt eine tiefere Bindung entwickelt habe. Die Männer verbringen viel Zeit miteinander, oft bei Barbecues, und teilen ähnliche Werte. Interessanterweise schildert Dennis, wie wenig das Rapper-Image von Bushido mit seinem zurückhaltenden und sensiblen Privatleben gemein habe. Dies überrascht offenbar immer wieder Menschen, die ihn näher kennenlernen. "Er macht sich Gedanken über Dinge, woran andere überhaupt nicht denken", so Dennis.

Während ihre neuen Freundschaften in Dubai ein Licht auf den privaten Bushido werfen, zeigt Montrys Teilhabe an der Doku, wie wichtig auch familiäre Bindungen für ihn sind. Der älteste Sohn von Anna-Maria sprach kürzlich in der Serie darüber, wie belastend die Anfangsjahre der Beziehung zwischen seiner Mutter und dem Rapper waren. "Es gab Momente, da habe ich meine Mutter gefragt, was willst du überhaupt mit dem Typen?", erzählt er. Heute betont Montry, Bushido wie einen Vater zu sehen – eine Entwicklung, die die Stärke der familiären Bindung widerspiegelt. Die Ferchichis beweisen dadurch erneut, dass sie Herausforderungen als Familie angehen und bewältigen. Montry sieht seine Rolle in der großen Patchwork-Familie daher nicht nur als selbstverständlich, sondern auch als Bereicherung.

Instagram / bush1do Anna-Maria Ferchichi und Bushido, Juli 2025

Imago Bushido beim Jubiläum 30 Jahre RTL Exclusiv an Bord der Mein Schiff 7 im Hamburger Hafen

Imago Bushido und Anna-Maria Ferchichi bei der Bertelsmann Sommer Party 2025 in Berlin