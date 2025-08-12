Siamesische Zwillinge Abby und Brittany müssen Gehalt teilen

Abby und Brittany Hensel sind weltweit bekannt als siamesische Zwillinge, die sich einen Körper teilen, aber zwei Köpfe, zwei Herzen und zwei Seelen haben. Heute arbeiten die beiden 34-jährigen Blondinen, die bereits in Kindertagen von TV-Kameras begleitet wurden, als Lehrerinnen einer fünften Klasse und beeindrucken mit außergewöhnlichem Teamwork: Abby steuert die rechten Gliedmaßen, Brittany die linke Seite – und gemeinsam meistern sie den Unterricht mit einer Harmonie, die ihresgleichen sucht. Doch offenbar wird diese besondere Leistung finanziell nur dürftig entlohnt: Obwohl sie die Kosten für ihre universitäre Ausbildung doppelt entrichten mussten, bekommen sie für ihre Arbeit heute nur ein Gehalt – bitter, findet Abby: "Wir können mehr als eine einzelne Person leisten – eine von uns kann unterrichten, während die andere Fragen beantwortet", erklärte die Pädagogin gegenüber BBC und betonte ihre Hoffnung, in Zukunft nochmals über die Bezahlung verhandeln zu können.

Abby und Brittany wurden durch ihre Reality-TV-Show auf TLC weltweit bekannt und faszinieren seitdem durch ihre einzigartige Lebensweise. Während sie an der Universität eine Trennwand nutzen mussten, um sich bei Prüfungen vor Spick-Vorwürfen zu schützen, meisterten die Zwillinge später auch koordinationsintensive Herausforderungen wie den Führerschein. Obwohl beide das Fahrtraining und die Prüfungen getrennt absolvieren mussten, da das Gesetz in Minnesota zwei Lizenzen vorschreibt, benötigen sie auf Flugreisen hingegen nur ein Ticket, da sie sich stets einen Platz teilen. Diese Eigenheiten ziehen sich durch viele Aspekte ihres Lebens, die sowohl kreative Lösungen als auch viele Kompromisse erfordern.

Abseits ihres Berufslebens haben die Schwestern stets Unterstützung durch ihre Familie erfahren, die großen Wert darauf legte, dass sie ihre eigenen Persönlichkeiten entwickeln. Während Abby 2021 den Krankenpfleger und ehemaligen US-Army-Veteranen Josh Bowling heiratete, führt Brittany weiterhin ein eher zurückgezogenes Privatleben. Dank ihrer engen Bindung meistern die Zwillinge den Alltag mit einer beeindruckenden Gelassenheit. Ihre Geschichte, die seit ihrer Kindheit durch Medien und TV-Auftritte weltweit bekannt ist, inspiriert viele Menschen und zeigt, dass sie trotz aller Herausforderungen ein erfülltes und unabhängiges Leben führen.

