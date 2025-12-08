Emilie Kiser hängt Kamin-Strumpf für Sohn Trigg (†3) auf

Emilie Kiser, der Social-Media-Star aus Arizona, hat pünktlich zur Weihnachtszeit einen Einblick in ihre Dekoration gewährt, die sie in einem TikTok-Video vom 7. Dezember zeigte. In dem Clip, der mit ruhigem Jazz unterlegt ist, dekoriert sie ihr Haus mit festlichen Ornamenten und hängt Strümpfe am Kamin auf. Besonders berührend: Ein Strumpf ist ihrem verstorbenen Sohn Trigg gewidmet, ein weiterer ihrem Mann Brady, und auch für ihren im März geborenen Sohn Theodore gibt es einen eigenen Strumpf am Kamin. Ihr Sohn Trigg war im Mai im Backyard-Pool der Familie ertrunken.

Die Tragödie ereignete sich, als Brady – der zu dem Zeitpunkt zu Hause war – sich um den neugeborenen Theodore kümmerte. Laut einem später veröffentlichten Polizeibericht war Trigg unbeaufsichtigt für mindestens neun Minuten im Garten, sieben davon im Wasser. Obwohl die Polizei in Chandler die Ermittlungen abschloss und potenzielle Anklagen in Betracht zog, stellte die zuständige Staatsanwaltschaft in Maricopa County am 25. Juli fest, dass keine Aussicht auf eine Verurteilung besteht. Emilie zog sich monatelang aus ihrer Online-Präsenz zurück und sprach erst Ende August erstmals öffentlich über ihren Verlust.

Für die bevorstehenden Feiertage hat die Influencerin beschlossen, sich keinen festen Erwartungen zu unterwerfen und ihre Gefühle bewusst zuzulassen. "Es gibt Tage, die ich ertragen kann, und Tage, an denen ich mich komplett zurückziehen muss – beides ist vollkommen in Ordnung", erzählte sie Ende November in einem achtminütigen TikTok-Video über die Herausforderungen der Feiertage ohne ihren Sohn. Der Verlust von Trigg hat die Familie zutiefst geprägt, doch Emilie lässt ihre Follower mit offenen und einfühlsamen Beiträgen an ihrem Weg der Trauer teilhaben.

Instagram / emiliekiser Emilie Kiser macht ein Selfie im Januar 2025

Instagram / emiliekiser Emilie Kiser mit ihrem Mann Brady und ihren Söhnen Teddy und Trigg, April 2025

Instagram / emiliekiser Emilie Kiser, Influencerin

