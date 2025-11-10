Todesursache von Fitness-Influencerin Hayley McNeff bekannt

Hayley McNeffs Tod hinterließ eine große Lücke in der Fitnesswelt. Nun berichtet People, dass die Ursache dieses Verlusts feststeht. Laut einer offiziellen Mitteilung von Brenna Galvin, der stellvertretenden Direktorin für Kommunikation des Massachusetts Executive Office of Public Safety and Security, verstarb die 37-Jährige an einer akuten Mehrfachintoxikation. Nach einer toxikologischen Untersuchung wurde festgestellt, dass unter anderem Heroin, Fentanyl, Kokain und andere Substanzen in ihrem Körper waren. Der Tod von Hayley wurde als Unfall eingestuft.

Für die Angehörigen der Bodybuilderin ist ihr Tod nur schwer zu verkraften. "Hayley war wie ein Lichtstrahl in dieser Welt. Sie hatte grenzenlose Energie und war sehr entschlossen, alles zu erreichen, was sie sich vorgenommen hatte", erklärte ihr Vater Dave gegenüber dem Magazin und ergänzte: "Sie hatte sich Bodybuilding und Fitness zum Ziel gesetzt und erreichte den höchsten Erfolg, den dieser Bereich zu bieten hatte. Sie liebte uns, und wir lieben Hayley sehr, wir vermissen sie wahnsinnig."

Im Lauf ihrer Karriere erreichte Hayley die höchsten Auszeichnungen in den Bundesstaaten Maryland und Delaware. Ursprünglich aus Concord, Massachusetts, stammend, besuchte sie die University of Massachusetts Amherst. Außerdem war sie in der Sportdokumentation "Raising the Bar" aus dem Jahr 2005 zu sehen. Zuletzt widmete sie sich obendrein der Psychologie. Laut einem Nachruf auf Boston.com habe sie dies aus dem Wunsch heraus angestrebt, andere Menschen besser zu verstehen und ihnen zu helfen.

Instagram / hayleysmash Hayley McNeff, Bodybuilderin

Instagram / hayleysmash Hayley McNeff, August 2015

Instagram / hayleysmash Hayley McNeff, Bodybuilderin

