"Hochzeit auf den ersten Blick"-Michelle ändert Insta-Namen

Michelle wagt einen kleinen, aber symbolträchtigen Schritt: Die Hochzeit auf den ersten Blick-Bekanntheit hat ihren Instagram-Nutzernamen in "michelle.unwrittn" geändert. Die Ankündigung kam an Silvester über ihr Profil, wo sie den Moment als besonders emotional beschrieb und damit viele Follower erreichte, die über Nacht neu dazukamen. Auslöser für die Entscheidung ist ein Gefühl, das sie seit dem Finale der Kuppelshow begleitet – und das sie jetzt in ihrem Account-Namen festhält. Die Influencerin spricht von einem Namen, der sich nicht neu, sondern genau richtig anfühlt.

In ihrem Post erklärt Michelle, warum der Begriff "unwritten" für sie so viel bedeutet. "Es war der Moment bei 'Hochzeit auf den ersten Blick', bei dem Leichtigkeit entstand. Das Lied passte zudem einfach immer gut zu uns und unserem Weg. 'The Rest Is Still Unwritten' – so sind wir aus dem Finale gegangen", schreibt sie auf Instagram. Dieser Gedanke habe sich festgesetzt: ein Leben, das nicht perfekt durchgeplant ist, sondern ehrlich gelebt wird. "Deshalb fühlt sich dieser Name richtig an – nicht neu, sondern passend", betont sie weiter. Zugleich staunt sie über das Echo: "Und jetzt muss ich erst einmal verstehen, dass wir über Nacht einfach so viele mehr hier sind", so Michelle auf Social Media.

Bereits vor einigen Monaten hatte Michelle in einer Instagram-Story offen darüber gesprochen, wie sehr das Abenteuer in der Fernsehshow sie geprägt hat. Damals sagte die Reality-TV-Kandidatin: "Heute vor einem Jahr wurde ich überrascht. Eine Tonne Last ist von meinen Schultern gefallen. Ich wusste, ab jetzt beginnt eine spannende Zeit und eventuell ein ganz neues Leben. Es war emotional und superschön." Die Influencerin bereute ihren mutigen Schritt ins Unbekannte kein Stück und betonte: "Heute weiß ich: Es hat mein Leben verändert, es hat mich verändert. Aber es hat mich zum Positiven verändert." Außerdem hatte sie allen künftigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Show starke Nerven gewünscht.

Instagram / michelle.unwrittn Fabian und Michelle, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar 2024

Instagram / michelle.unwrittn Fabian und Michelle, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar 2024

Instagram / michelle_hadeb Fabian und Michelle, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar 2024

