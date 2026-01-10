"Faule Maus": Für Bill Kaulitz sind Konzerte sein Workout

Bill Kaulitz (36) hat im Gespräch mit der Vogue offenbart, wie er sich fit hält – und überrascht dabei mit ungewöhnlicher Ehrlichkeit. Der Sänger erklärte, dass er fernab von Hanteln und Laufbändern auf seine eigene Methode setzt: Konzerte statt Kraftraum. "Ich muss sagen, ich bin da eher so die faule Maus. Ich bin jetzt nicht so das Gym-Girl. Ich mache das ganz, ganz selten. Also so gut wie gar nicht. Ich habe eine Membership, aber ich gehe wirklich fast gar nicht ins Gym", sagte Bill dem Modemagazin. Wann immer Tokio Hotel mit ihm auf der Bühne steht, wird es sportlich: "Für mich ist mein Workout wirklich auf der Bühne stehen. Natürlich die Konzerte. Wir haben gerade eine zweieinhalbstündige Show gespielt – und da renne ich natürlich viel hin und her."

Der 36-Jährige betonte, dass das, was für Fans nach Party aussieht, für ihn echtes Training bedeutet. "Und das Singen ist ehrlich gesagt auch ein Sport auf so einer großen Bühne", erklärte der Musiker gegenüber dem Magazin. Die langen Sets, die Wege zwischen den Podesten, das ständige in Bewegung bleiben – all das hält ihn auf Tour in Form. Er verriet außerdem, dass er sich vor allem mit seinen Bandkollegen fit hält, wenn sie unterwegs sind. Pausenphasen sehen dagegen ganz anders aus: "Und wenn ich gerade nicht auf Tour bin, dann bin ich eher auf der faulen Seite unterwegs", sagte er. Für jemanden, der regelmäßig mehrere Stunden performt, klingt das nach einem fairen Ausgleich.

Erst vor wenigen Tagen sorgte der Sänger auf Instagram für Wirbel: Mit einem freizügigen Neujahrsgruß aus dem Pool begeisterte er seine Follower. Im knappen Tanga, Sonnenbrille und Sektglas in der Hand posierte Bill im Wasser und präsentierte dabei selbstbewusst seinen Hintern. "Danke, 2025! Was für ein Jahr das war!", schrieb er zu dem Bild und ließ dabei keinen Zweifel daran, wie stolz er auf die vergangenen zwölf Monate war. Auch abseits der Bühne zeigte sich der Musiker offen wie nie. Gemeinsam mit seinen Hunden gab er auf Instagram private Einblicke in seinen Alltag und erinnerte an die zahlreichen Erfolge von Tokio Hotel, den eigenen Podcast und sogar seine Doku-Soap.

Getty Images Bill Kaulitz bei den Fashion Awards 2025 in der Royal Albert Hall in London

Getty Images Tom Kaulitz und Bill Kaulitz auf dem Zeltfetival Ruhr in Witten, August 2023

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz teilt freizügigen Neujahrsgruß