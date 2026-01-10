Tanzen zwei gleichgeschlechtliche Paare bei "Let's Dance"?

Die Vorfreude auf die 19. Staffel von Let's Dance steigt, und mit ihr die Spannung rund um die Tanzpaarungen: Ende Februar oder Anfang März will RTL wieder zum großen Freitagabend-Showtanz laden – mit frischen Promi-Gesichtern und einem womöglichen Novum. Laut offizieller Bestätigung von RTL soll Entertainer und Schlagerstar Ross Antony (51) antreten, der seit 2017 mit seinem Mann Paul Reeves verheiratet ist. Außerdem ist Influencerin Vanessa Borck (29), bekannt als "nessiontour" und zuletzt Kandidatin bei Princess Charming, offiziell vom Sender bestätigt. Und genau hier wird es interessant: Hinter den Kulissen wird gemunkelt, dass Ross mit einem Mann tanzen könnte, während Vanessa nach Informationen der Zeitung eine Profitänzerin an die Seite bekommen soll.

Ganz neu wäre das Konzept nicht: 2019 tanzte Kerstin Ott (43) mit Regina Luca (37), 2021 bildeten Nicolas Puschmann (34) und Vadim Garbuzov (38) das erste Männer-Tanzpaar und schafften es bis ins Finale. Doch zum ersten Mal könnten mit Ross und Vanessa gleich zwei gleichgeschlechtliche Paare antreten und damit die 19. Staffel zu einer besonderen Premiere machen. Wer mit wem übers Parkett fegt, hält RTL allerdings weiterhin unter Verschluss. Und auch, welche Profis in diesem Jahr überhaupt aufgestellt sind, ist noch offen. Sicher ist nur: Renata Lusin (38) setzt aus, sie erwartet im Frühjahr ihr zweites Baby und pausiert die Staffel.

Klar ist: Der Sender setzt auch dieses Jahr wieder auf eine bunte Mischung an Kandidaten und machte in den letzten Tagen weitere Kandidaten offiziell. Darunter auch Joel Mattli, der bisher mit waghalsigen Stunts in der Ninja Warrior-Arena für Aufsehen sorgte. Er tauscht seine Sportschuhe bereitwillig gegen glänzende Tanzschuhe. In einem Clip auf dem offiziellen Instagram-Account der Show erklärte der Schweizer: "Ich habe das selber früher immer mit der Familie geguckt und jetzt selbst dabei zu sein, ist wirklich ein Traum." Durch seine Körperkontrolle und Bühnenerfahrung galt der Athlet von Anfang an als einer der spannendsten Neuzugänge.

RTL / Stefan Gregorowius Die "Let's Dance"-Jury, 2025

Getty Images Ross Antony, Entertainer

Imago Vanessa Borck beim Charity-Konzert Channel Aid – live in Concert 2025 im Deutschen Schauspielhaus, Hamburg