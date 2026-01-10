Andrew und Fergie befürworteten Weihnachtspläne der Töchter

Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (35) haben an Weihnachten viele Royal-Fans überrascht: Während ihre Eltern, Andrew Mountbatten-Windsor (65) und Sarah Ferguson (66), das Fest abseits der royalen Runde verbringen mussten, schlossen sich die Schwestern am Morgen des Festtags dem königlichen Familienzug zum Gottesdienst in Sandringham an – Seite an Seite mit König Charles (77), Königin Camilla (78), Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44). Ein Familienfreund erklärte dem Magazin People: "Sie leben und sterben für die Monarchie, daher hat mich das überhaupt nicht überrascht." Und weiter: "Andrew und Sarah hätten das zu 1000 Prozent unterstützt."

Dass die beiden Royals den Weg nach Sandringham wählten, geschah nach Angaben aus ihrem Umfeld nicht gegen, sondern mit Rückendeckung der Eltern. Sarah habe in der Vergangenheit immer wieder betont, ihr größtes Geschenk an die Krone seien ihre Töchter. Schon wenige Tage vor Weihnachten waren Beatrice und Eugenie beim traditionellen Weihnachtsessen von König Charles im Buckingham-Palast gesehen worden. Royal-Biograf Robert Jobson ordnete die Entscheidung der Schwestern gegenüber People ein: "Sie taten das Richtige – Loyalität gegenüber König Charles und der Krone zu zeigen." Eine Einladung des Monarchen sei, so Robert, weniger Kür als Pflicht: "Wenn man eine Einladung hat, geht man. Es ist eigentlich ein Befehl."

Nach dem erneuten Aufflammen der Epstein (†66)-Debatte im Herbst 2025 hatten sich Beatrice und Eugenie weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Bei der Taufe von Beatrices Tochter Athena in St. James’s Palace hatte die Familie diskret zusammengefunden. Andrew und Sarah hielten sich fern von den Kameras und verzichteten auf die anschließende Feier in einem Londoner Pub.

Getty Images Prinzessin Eugenie, Prinz Andrew und Prinzessin Beatrice, Mai 2018

Getty Images Weihnachtsgottesdienst 2025 in Sandringham mit King Charles III., Königin Camilla, Prinzessin Eugenie, Jack Brooksbank und Sir Timothy Laurence

Getty Images Prinzessin Beatrice und Sarah Ferguson, 2012