König Charles entzieht Eugenie und Beatrice die Royal Lodge

Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (35) müssen einen herben Rückschlag hinnehmen: König Charles III. (77) hat laut Daily Mirror entschieden, die Royal Lodge im Windsor Great Park aus den familiären Plänen zu streichen. Das 35-Millionen-Euro-Anwesen wird aufgrund des Endes des Pachtvertrags vollständig an das Crown Estate zurückfallen. Dies bedeutet auch, dass der ursprüngliche Wunsch ihres Vaters Andrew Mountbatten-Windsor (65), das Anwesen eines Tages an seine Töchter weiterzugeben, nicht mehr verwirklicht werden kann. Andrew, der seit 2003 mit seiner Ex-Frau Sarah Ferguson (66) in der Royal Lodge lebt, wird dazu aufgefordert, die Residenz bis Ostern zu räumen.

Laut Immobilienexperten war der Pachtvertrag die zentrale Grundlage für eine mögliche Vererbung des Anwesens. Mit der Beendigung dieses Vertrags sei jeglicher Anspruch verfallen. "Sobald dieser Pachtvertrag aufgegeben oder beendet wird, gibt es nichts mehr zu vererben", erklärte Experte Elliot Castle. Er sprach zudem von einem finanziellen Verlust von etwa 575.000 Euro für Andrew, der durch die vorzeitige Aufgabe seiner Wohnstätte entsteht. Für Beatrice und Eugenie, die bereits jeweils eigene Wohnsitze mit ihren jeweiligen Familien in den Cotswolds, Portugal und dem Kensington-Palast beziehen, ist die Vision eines künftigen Lebens in der Royal Lodge damit endgültig geplatzt. Andrew soll stattdessen in ein kleineres Anwesen in Sandringham umziehen.

Ob Andrew tatsächlich lange in Sandringham bleiben wird, steht jedoch in den Sternen. Laut dem royalen Biografen Robert Jobson gibt es Spekulationen über einen möglichen Umzug in den Nahen Osten. "Der König traf neulich den König von Bahrain. Man weiß nie – es könnte ein Ort sein, an dem Andrew als zweiter Sohn von Queen Elizabeth Anerkennung findet, statt dieses Image zu haben", erklärte der Biograf im Gespräch mit dem Magazin People. Auch Autor Andrew Lownie hielt einen Rückzug nach Bahrain für wahrscheinlich. "Er mag den Gedanken nicht, auf dem Anwesen von Sandringham zu leben, ich glaube, er will irgendwohin, wo er vor allem davonlaufen kann", mutmaßte der Buchautor mit Blick auf Andrews Vergangenheit und seine zahlreichen Verbindungen in die Region.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Eugenie mit Prinzessin Beatrice bei einem Event in Hannover im Januar 2013

Anzeige Anzeige

Imago Bei einem Adventsgottesdienst in der Westminster Abbey: König Charles III.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Andrew mit seinen Töchtern Eugenie (links) und Beatrice (rechts)