Rallye-Halbzeitbilanz für Victoria Swarovski und ihren Mark

Mark Mateschitz (33) und Victoria Swarovski (32) befinden sich gerade mitten in einem aufregenden Abenteuer: der anspruchsvollen Rallye Dakar. Seit dem 3. Januar kämpfen sich die beiden durch die beeindruckende, aber erbarmungslose Wüstenlandschaft Saudi-Arabiens. Über rund 8.000 Kilometer stellen sie sich den Herausforderungen von Sand, Staub und Dünen, wie das Magazin OE24 berichtet. Mark, der unter dem Pseudonym "Mark Mustermann" antritt, fährt in der prestigeträchtigen T1+-Klasse und sichert sich zur Halbzeit Platz 48 von 148 Teilnehmern. Victoria, als "Vic Flip" in der Amateur-Kategorie aktiv, kämpft hingegen mit der ungewohnten Umgebung und liegt derzeit auf Rang 112. Doch der Sängerin geht es weniger um eine Spitzenplatzierung: "Es geht ums Überleben", sagte sie selbstbewusst vor dem Start.

Während Victoria den Fokus darauf legt, sicher durchzukommen, zeigt Mark beeindruckende Leistung auf den anspruchsvollen Etappen. Für einen Rallye-Neuling ist er mit seiner Position im vorderen Mittelfeld ein absolutes Highlight. Er misst sich dort nicht nur mit anderen Teilnehmern, sondern auch mit Motorsportgrößen wie Sebastian Loeb und Carlos Sainz. Die Rallye, bekannt für ihre harten Bedingungen, aber auch für ihre gefährlichen Zwischenfälle, zeigt sich bislang zwar fordernd, blieb jedoch für beide ohne größere Rückschläge. Voraussichtlich werden sie die Wüste am 17. Januar hinter sich lassen, bevor es dann direkt zum Hahnenkammrennen nach Kitzbühel weitergeht, wo das Glamour-Paar sicherlich wieder die Blicke auf sich ziehen wird.

Mark und Victoria wagen mit ihrer Teilnahme an der Rallye Dakar ein außergewöhnliches Abenteuer, das ganz im Kontrast zu ihrem sonst so glamourösen Leben steht. Victoria, bekannt durch ihre Fernsehauftritte und Unternehmensaktivitäten, lässt dabei ihre Komfortzone hinter sich und stellt sich der Herausforderung einer der härtesten Rallyes der Welt. Mark, der als Unternehmer im Zentrum eines Milliarden-Imperiums steht, beweist dabei ebenfalls, dass er auch abseits des Business-Alltags beeindruckende Hürden meistern kann. Die beiden wurden in der Vergangenheit immer wieder für ihre Leidenschaft für Abenteuer und Action bewundert, was Einblicke in die spannende Beziehungsdynamik des Pärchens gibt.

Getty Images Victoria Swarovski und Mark Mateschitz, Liebespaar

Batchelor / XPB Images / ActionPress Mark Mateschitz, Unternehmer

Getty Images Victoria Swarovski beim Deutschen Fernsehpreis 2024