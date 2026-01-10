Hannah Kerschbaumers Baby wurde auf Neonatologie verlegt

Reality-TV-Star Hannah Kerschbaumer (33) hat nach der Geburt ihrer Tochter schwere Stunden im Krankenhaus erlebt. Wie sie jetzt in einem Video auf Instagram schildert, wurde das Neugeborene kurz nach dem Kaiserschnitt wegen einer gesundheitlichen Auffälligkeit auf die Neonatologie verlegt. Während die Kleine dort überwacht wurde, lag Hannah zunächst allein auf der Aufwachstation und konnte sich nicht bewegen. An ihrer Seite, so gut es ging: ihr Partner Chris, der zwischen den Stationen pendelte, um gleichzeitig bei Mutter und Baby zu sein. Die Entscheidung, das gebuchte Familienzimmer aufzugeben und selbst in die Nähe der Spezialstation zu wechseln, fiel noch in der Klinik. "Es war einfach Horror. Ich habe mich selten so machtlos gefühlt", schreibt Hannah zu dem Clip.

In ihrer Botschaft gibt die zweifache Mama aber auch eine Entwarnung. "Der größte Schreck ist erst einmal vorbei", erklärt sie und bittet ihre Community: "Drückt uns gerne die Daumen." Bleiben die Werte von Mutter und Tochter so gut, steht die Entlassung offenbar in Aussicht. Unter dem Video sammeln sich zahlreiche Unterstützungsnachrichten, viele Follower teilen eigene Erfahrungen mit schwierigen Geburtsverläufen und wünschen der Familie Kraft.

Hannah hatte schon vor Kurzem anklingen lassen, dass die Geburt nicht ganz reibungslos verlief. Privat zeigt sich die Influencerin sonst gern offen, teilt kleine Einblicke in den Alltag und in die Dynamik mit Chris, die von Humor und Teamwork geprägt wirkt. In früheren Momenten betonte sie, wie sehr sie auf Unterstützung aus dem engsten Kreis setzt, wenn es turbulent wird. Jetzt scheint genau dieses Zusammenspiel zu tragen: Chris als ruhender Pol zwischen den Stationen, Hannah, die trotz Erschöpfung den Kontakt zur Community hält, und viele gute Wünsche, die digital im Krankenhauszimmer ankommen. Für die beiden steht dabei erkennbar nur eines im Vordergrund: so nah wie möglich bei ihrer Tochter zu sein.

Instagram / hicallmehannah Influencerin Hannah Kerschbaumer mit ihrer Tochter, Januar 2026

Instagram / hicallmehannah Nach ihrem Kaiserschnitt: Hannah Kerschbaumer, Januar 2026

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer hält die Hand ihres Babys