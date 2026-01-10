Im Zoff: David Beckhams geheimer Draht zu Nicola enthüllt

David Beckham (50) soll hinter den Kulissen versucht haben, den Familienfrieden mit Sohn Brooklyn Peltz-Beckham (26) wiederherzustellen – und dafür sogar heimlich den Draht zu Schwiegertochter Nicola (31) gesucht haben. Wie The Sun berichtet, lud der frühere Fußballstar seinen ältesten Sohn zur feierlichen Zeremonie auf Schloss Windsor ein, bei der er im Oktober von König Charles (77) zum Ritter geschlagen wurde. Auch die 31-Jährige habe David demnach direkt kontaktiert und sie zu einem anschließenden Dinner in einem Restaurant von Gordon Ramsay (59) in West-London eingeladen. Doch Brooklyn, der mit seiner Frau in den USA lebt, soll die Einladung abgelehnt haben, weil er sie als kalkulierten PR-Auftritt gesehen habe. Statt an der großen Familienfeier teilzunehmen, blieb das Paar fern.

Die Investitur war nicht das erste große Ereignis, das Brooklyn und Nicola ausließen: Schon Davids 50. Geburtstag und die glamouröse Premiere von Victorias (51) Netflix-Serie hatten sie laut Daily Mail geschwänzt. Im Hintergrund soll der Streit im vergangenen Sommer derart eskaliert sein, dass Brooklyn seine Eltern angeblich aufforderte, ihn nur noch über Anwälte zu kontaktieren. Er habe zudem darum gebeten, dass David und Victoria keine öffentlichen Aussagen mehr über ihn machen. Kurz vor Weihnachten blockierte der 26-Jährige laut Berichten sogar seine Eltern und Geschwister Romeo (23), Cruz (20) und Harper (14) auf Social Media, weil deren Likes zu seinen Kochvideos nicht zu seinem Wunsch gepasst hätten, in Ruhe gelassen zu werden. Gleichzeitig soll er jedoch engen Kontakt zu seinen Großeltern halten.

Während die Spannungen im Hintergrund weiter schwelen, zeigen Brooklyn und Nicola auf Instagram demonstrativ ihren Alltag zu zweit. Zu ihrem 31. Geburtstag postete die Schauspielerin private Schnappschüsse aus Florida, auf denen Brooklyn in der Küche für sie steht. Zu einem Foto, das ihren Mann beim Kochen mit einer Flasche seiner eigenen Cloud-23-Soße zeigt, schrieb sie schlicht: "Nächte wie diese." Brooklyn selbst meldete sich lediglich mit einem Video, in dem er Lobster Mac and Cheese zubereitet – natürlich mit gebrandeter Cap seiner Soßenmarke. Dass der älteste Beckham-Sohn sich so stark an seine Großeltern anlehnt und zugleich in der kleinen Einheit mit seiner Frau aufgeht, zeigt, wie eng seine privaten Beziehungen jenseits des großen Familiennamens inzwischen gezogen sind.

Anzeige Anzeige

Eamonn M. McCormack / Getty Images, Frazer Harrison / Getty Images Collage: David Beckham und Nicola Peltz-Beckham

Anzeige Anzeige

IMAGO / Avalon.red David Beckham, November 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham