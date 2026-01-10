Macht Cora Schumacher hier ihre neue Beziehung öffentlich?

Cora Schumacher (49) sorgt mit einem intimen Instagram-Post für Herzklopfen bei ihren Fans: Die Reality-Bekanntheit zeigt sich Arm in Arm mit einem Mann, der sich auf der Plattform als Steven Bo Bekendam präsentiert. Vor einer bewaldeten Kulisse, locker gekleidet, er mit Hut, sie mit hochgesteckten Haaren, lächeln beide direkt in die Kamera. Dazu schrieb Cora eine gefühlvolle Liebesbotschaft: "Er gibt mir Frieden, er gibt mir Hoffnung, er lässt mich wieder glauben. Er ist die Bibel neben meinem Bett, das T-Shirt, das ich trage, das Lied, das in meinem Kopf geblieben ist. Er ist solide, stabil und er ist wirklich einer der Guten", teilte sie auf Instagram mit. Die Frage liegt in der Luft: Macht Cora hier ihre neue Beziehung öffentlich – und wer ist der Mann an ihrer Seite?

Unter dem Beitrag sammelten sich zügig begeisterte Reaktionen. Viele Follower jubeln der TV-Persönlichkeit zu, gratulieren und wünschen "alles Glück der Welt". Nach Jahren, in denen es um das Liebesleben der Prominenten vergleichsweise ruhig war, wirkt die Botschaft wie ein Neuanfang – so interpretieren es zumindest zahlreiche Kommentare. Gleichzeitig mischt sich Skepsis in den Feed: In den vergangenen Monaten hatten immer wieder Stars mit KI-generierten Bildern für Wirbel gesorgt. Entsprechend fragen einzelne Nutzer unter Coras Beitrag: "Ist das auch dein KI-Freund??" und "KI!", womit sie die Echtheit des Moments in Zweifel ziehen. Cora selbst ließ die Spekulationen in der Bildunterschrift unkommentiert und beließ es bei ihrer poetischen Liebeserklärung.

Abseits des aktuellen Schnappschusses war Cora in den letzten Jahren vor allem durch sehr persönliche Einblicke in ihr Privatleben präsent. Die Influencerin hat wiederholt betont, wie wichtig ihr ein Umfeld ist, das Halt gibt, Vertrauen schenkt und sie im Alltag erdet. Nach der Trennung von Ralf Schumacher (50), mit dem sie einen Sohn hat, suchte sie öffentlich seltener die große Bühne für neue Romanzen und richtete den Blick stattdessen auf Familie und persönliche Stabilität. Umso aufmerksamer verfolgen ihre Fans nun, wem Cora ihr Lächeln auf diesem Wald-Foto schenkt – und welche Geschichte hinter dem Mann mit Hut steckt, der ihr, wie sie schreibt, Frieden und Hoffnung gibt.

Instagram / coraschumacher Cora Schumacher mit ihrem neuen Partner Steven Bo Bekendam

Imago Cora Schumacher im September 2024 in Hamburg

Getty Images Cora und Ralf Schumacher, 2007