Böser Affären-Witz von Isi: Yvonne Woelke bezieht Stellung

Neuer Zoff im Reality-Kosmos: Yvonne Woelke (46) reagiert mit scharfen Worten auf einen Affären-Witz von Ismet Atli (55) – und macht in ihrer Instagram-Story klar, was aus ihrer Sicht wirklich gelaufen ist. Laut Yvonne kursiert aus Ismets Umfeld die Behauptung, sie habe zwölf bis vierzehn Tage bei Eric Sindermann (37) übernachtet. "Ich habe genau null Tage bei Erik übernachtet", stellt die Schauspielerin klar und wirft Ismet vor, eine glatte Lüge öffentlich zu verbreiten. Mit im Fokus: Yvonnes Partner Peter Klein (58), der wegen der öffentlichen Unterstellungen bereits reagiert hatte. Besonders bitter findet Yvonne, dass er sich ausgerechnet bei ihrem Partner Peter entschuldigt habe, aber nicht bei ihr persönlich.

Yvonne kritisiert in der Story nicht nur die falschen Behauptungen, sondern auch das Bild, das damit von ihr gezeichnet werde. Sie fragt ihre Follower, ob es in der heutigen Zeit wirklich ein Problem sei, mit einem Mann befreundet zu sein, ohne dass sofort eine Affäre unterstellt werde. Die Zusammenarbeit mit Erik beschreibt sie als berufliches Projekt für einen guten Zweck: Man habe viel gelacht und gut arbeiten können, mehr sei aber nicht passiert. Dass Ismet diese Kooperation mit seinem Affären-Witz "kaputt" mache, empfindet sie als respektlos. "Das ist schon mal eine Verleumdung", sagt sie in Richtung Isi und fügt hinzu: "Und lieber Isi, du solltest dich vielleicht auch mal bei mir entschuldigen und keine Lügen in die Welt setzen. [...] Und ich dachte eigentlich, du bist eine coole Sau, aber eigentlich bist du nur ein armseliger Mensch. Schade, eigentlich."

Der Streit kommt nicht aus dem Nichts: Zuvor hatte Ismet in einem Clip über eine angebliche Romanze zwischen Yvonne und Erik gescherzt, was in ihrem Umfeld für Ärger sorgte und sogar von Peters Seite rechtliche Schritte ins Spiel brachte. Der Unternehmer ruderte daraufhin zurück und zeigte sich einsichtig, was seine Worte gegenüber Yvonnes Partner anging. Zwischen Yvonne und Ismet scheint das Verhältnis aber nachhaltig gestört zu sein. Yvonne, die in den vergangenen Jahren durch Reality-Formate und ihre Verbindung zu prominenten TV-Gesichtern immer wieder im Fokus stand, teilt auf Social Media regelmäßig auch private Einblicke.

AEDT Yvonne Woelke, TV-Bekanntheit

Instagram / ismetatli_official Eric Sindermann und Isi Atli, Januar 2026

IMAGO / BREUEL-BILD Peter Klein und Yvonne Woelke, November 2025