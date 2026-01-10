Luke Mockridge soll heimlich in Kanada geheiratet haben

Der Comedian Luke Mockridge (36) hat Berichten zufolge still und heimlich seiner Freundin Jenny das Jawort gegeben. Wie Bild berichtet, fand die Zeremonie bereits im August während einer einjährigen Auszeit des Entertainers in Kanada statt. Nur ausgewählte Gäste, darunter auch Lukes Eltern und Jennys Mutter, nahmen an der Feier teil. Die intime Trauung behielt das frischvermählte Paar vorerst für sich.

Ein Bekannter des Komikers soll die Hochzeit auf Anfrage der Zeitung nun aber bestätigt haben. "Luke und Jenny tun sich gegenseitig so unglaublich gut. Ein absolutes Traumpaar", schwärmte der Freund des Paares und betonte, wie gut die Turteltauben zusammenpassen: "Ich habe die beiden noch nie so glücklich gesehen." Zudem habe Luke sich bereits vor einigen Wochen bei einem Auftritt in Rotterdam verplappert – das blieb in Deutschland aber offenbar unbemerkt.

Damit scheint es für den Entertainer mittlerweile wieder bergauf zu gehen, nachdem er 2024 mit seinen umstrittenen Aussagen für heftige Kritik gesorgt hatte. Nach einem geschmacklosen Witz im Podcast "Die Deutschen" über Paralympics-Athleten hagelte es empörte Reaktionen in den sozialen Medien. Zudem stoppte Sat.1 die geplante Ausstrahlung von Lukes neuer Sendung. Doch inzwischen scheint sich das Blatt gewendet zu haben: Mit seiner geheimen Hochzeit und der Unterstützung seiner Liebsten startet Luke offenbar in einen neuen Lebensabschnitt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Luke Mockridge im Dezember 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Luke Mockridge, Comedian

Anzeige Anzeige

Getty Images Luke Mockridge, Comedian