Jane Fonda: Keine Angst vorm Tod, nur vorm Bedauern

Jane Fonda (88) blickt auf mehr als sechs Jahrzehnte Karriere als Schauspielerin und Aktivistin zurück. Nun sprach sie jüngst über ihre Gedanken zum Älterwerden und die Endlichkeit des Lebens. In Michelle Obamas (61) Podcast "IMO" teilte die 88-Jährige, dass sie keine Angst vor dem Tod habe, sondern davor, das Leben mit Bedauern zu verlassen. Jane erklärte, dass diese Furcht vor ungelösten Konflikten und offenen Wunden von den letzten Jahren ihres Vaters, dem Hollywood-Star Henry Fonda, geprägt wurde. "Ich habe meinen Vater sterben sehen, und er hatte viele Bedauern", erzählte sie offen.

Henry Fondas letzte Lebensjahre hinterließen einen tiefen Eindruck auf seine Tochter. Sie erläuterte, dass sie sich seit ihrem 60. Geburtstag bewusst mit der Frage auseinandersetzt, wie sie den "letzten Akt" ihres Lebens gestalten möchte. Ein langjähriger Freund von Jane berichtete zudem, dass sie aktiv daran arbeitet, in Frieden mit sich selbst und ihrem Umfeld zu kommen. Sie möchte sich mit Familie und Freundeskreis versöhnen, aufgestautes Bedauern loslassen und gleichzeitig alle Pläne, die auf ihrer persönlichen Bucket List stehen, verwirklichen. Dazu zähle vor allem, bewusste Entscheidungen über ihre letzten Jahre zu treffen und schwierige Gespräche zu führen, um ein Leben frei von späteren Reuegefühlen zu leben.

Die Beziehung zu ihrem Vater war für Jane immer eine emotionale Herausforderung. Henry Fonda, bekannt als einer der herausragendsten Filmlegenden des 20. Jahrhunderts, führte ein schwieriges Privatleben, das zahlreiche Konflikte und familiäre Brüche mit sich brachte. Besonders belastend war für Jane der Suizid ihrer Mutter, Frances Ford Seymour, als sie noch ein Kind war. Auch die angespannten Jahre zwischen Jane und ihrem Vater aufgrund ihrer politischen Aktivitäten während des Vietnamkriegs trugen zu ihrer inneren Unsicherheit bei. Letztlich fand sie jedoch die Kraft zur Versöhnung, was bis heute einen entscheidenden Einfluss auf ihren Lebensweg hat: Fehler aus der Vergangenheit erkennen, Beziehungen heilen und Frieden schaffen, solange es noch möglich ist.

Getty Images Jane Fonda, März 2025

Getty Images Henry Fonda und Frances Ford Seymour

Getty Images Jane Fonda bei einer Klimaprotestaktion in New York, 2023.