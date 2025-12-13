Lügendetektor bestätigt: Sydney Sweeneys Brüste sind echt

Sydney Sweeney (28) hat bei einem Lügendetektortest von Vanity Fair eine direkte Frage ihrer "The Housemaid"-Kollegin Amanda Seyfried (40) beantwortet, die vielen offenbar unter den Nägeln brannte: Sind ihre Brüste echt? Die Schauspielerin reagierte lachend und bestätigte: "Ja, sie sind echt." Auf die anschließende Nachfrage, ob sie jemals etwas habe machen lassen, entgegnete die 28-Jährige ebenso bestimmt: "Nein, noch nie." Ein Profi überwachte dabei den Test und bestätigte, dass Sydney die Wahrheit sagte.

In sozialen Medien wurde wiederholt über vermeintliche Veränderungen an Sydneys Brüsten spekuliert. Schon 2024 wurde die Schauspielerin mit den Gerüchten konfrontiert. Im Gespräch mit Glamour UK erzählte sie damals, sie habe als Teenager sogar über eine Verkleinerung ihrer Brüste nachgedacht, weil sie wegen der Größe ihrer Oberweite unsicher war. "Als ich in der Highschool war, fühlte ich mich wegen meiner großen Brüste unwohl", erinnerte sie sich. Ihre Mutter Lisa habe sie jedoch gebremst: "Meine Mom sagte mir: 'Tu es nicht. Du wirst es im College bereuen'." Heute sei sie froh, sich dagegen entschieden zu haben: "Ich mag sie. Sie sind meine besten Freundinnen", sagte Sydney. In jüngeren Interviews machte die Schauspielerin außerdem deutlich, dass sie keine Lust auf OP-Gerüchte hat und Schönheitseingriffe für sie kein Thema sind.

Ihre Erfahrung mit öffentlichen Spekulationen über ihr Aussehen teilt sie mit vielen anderen Schauspielerinnen in Hollywood. Seit ihrem Durchbruch sieht sich Sydney immer wieder Kommentaren ihrer Kritiker ausgesetzt, die besonders in den sozialen Medien über vermeintliche Eingriffe spekulieren. Doch Sydney bleibt standhaft, kontert Gerüchte und besticht mit ihrer offenen Art. Die Schauspielerin erklärte zudem bereits in früheren Interviews, dass sie keine Schönheitsoperationen für sich in Betracht ziehe, da sie sich vor Eingriffen und Spritzen fürchte. Stattdessen setzt sie auf Authentizität und Selbstakzeptanz – und dafür lieben sie ihre Fans.

Getty Images Sydney Sweeney bei der New-York-Premiere von "The Housemaid"

Getty Images Sydney Sweeney bei den 16th Governors Awards 2025

Maya Dehlin Spach/Getty Images Sydney Sweeney bei der "Variety Power of Women"-Gala, Los Angeles, Oktober 2025