Anhörung vor Prozess zeigt unheimliche Notizen von Mangione

Der unter Mordverdacht stehende Luigi Mangione sorgt weiterhin für Schlagzeilen vor seinem anstehenden Prozess. Bei einer Anhörung wurden jüngst beunruhigende Notizen präsentiert, die aus Luigis Rucksack stammen sollen. Die Polizei hatte diese laut dem Magazin People im Dezember 2024 bei seiner Verhaftung in Altoona, Pennsylvania, beschlagnahmt, wo er in einem McDonald’s angetroffen wurde. Neben den Notizen wurden auch eine Waffe, ein Magazin und weitere Gegenstände gefunden. Seine Verteidiger argumentieren jedoch, dass die Durchsuchung seines Rucksacks ohne notwendigen Beschluss erfolgt sei und damit nicht zulässig sei.

Besondere Aufmerksamkeit erregen die Notizen, deren Inhalt auf eine geplante und systematische Vorgehensweise schließen lässt. In den handschriftlichen Aufzeichnungen, die Begriffe wie "FBI langsamer über Nacht" und "Hut, Schuhe wechseln, Augenbrauen zupfen" beinhalten, wird eine fast obsessive Detailgenauigkeit sichtbar. Laut der Anklage sind diese Vorsichtsmaßnahmen und weiteren Hinweise ein bedeutender Bestandteil des Falls gegen Luigi. Die Staatsanwaltschaft verteidigt die Rechtmäßigkeit der Beweise und verweist darauf, dass die Beamten aus Sicherheitsgründen auf potenzielle Bomben geprüft hätten und später zügig einen Durchsuchungsbeschluss einholten. Videos, die während der Verhaftung entstanden, zeigen zudem unverblümt das Auffinden eines geladenen Magazins, welches in nasse Kleidung eingewickelt war.

Mit seiner Aufmerksamkeit bleibt Luigi auch im Gefängnis ein Thema der medialen Berichterstattung. Berichten zufolge verbringt der ehemalige Dateningenieur, der aktuell in einem offenen Trakt eines Gefängnisses in Brooklyn einsitzt, seine Zeit mit Hausarbeiten und dem Verfolgen von Nachrichten über seinen Fall. Auffällig ist zudem seine Wirkung auf einige Außenstehende: Fans haben ihm aufgrund seines Aussehens Liebesbriefe gesendet, während frühere Insassen ihn als in gewisser Weise fokussiert und detailverliebt beschreiben. Die Entwicklungen rund um seine Persönlichkeit und sein Verhalten werfen ein weiteres Licht auf die facettenreiche und umstrittene Figur, die er darstellt.

Luigi Mangione, Februar 2025

Luigi Mangione am zweiten Tag der Beweisunterdrückungsanhörung in New York City

Luigi Mangione im September 2025 in New York

