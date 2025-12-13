Aubrey O'Day bricht Reunion wegen schwerer Krankheit ab

Aubrey O'Day (41) musste ihre Teilnahme am Danity-Kane-Reunion-Konzert in Los Angeles aufgrund einer schweren Erkrankung kurzfristig absagen. Die Sängerin meldete sich am Mittwoch über Instagram zu Wort und schrieb, dass sie den ganzen Tag über Symptome bekämpft habe, bevor sie schließlich ins Krankenhaus eingeliefert wurde. "Ich bin schwer erkrankt und physisch nicht in der Lage, heute Abend aufzutreten", teilte sie ihren Fans mit. Während Aubrey im Krankenhaus war, traten ihre Bandkolleginnen Aundrea Fimbres und D. Woods als Duo im El Rey Theatre auf, dem zweiten Stopp ihrer "The Untold Chapter"-Tour.

Das Comeback von Danity Kane wurde im Oktober angekündigt, jedoch ohne die ursprünglichen Mitglieder Dawn Richard (42) und Shannon Bex (45), die sich entschieden, der Reunion fernzubleiben. Die drei verbleibenden Bandmitglieder hatten zuvor ihr erstes Reunion-Konzert in San Francisco erfolgreich absolviert. In ihrer Botschaft an die Fans entschuldigte sich Aubrey und erklärte, wie sehr sie es bedauere, nicht an diesem Abend dabei sein zu können. Gleichzeitig machte sie Mut und versprach: "Ich werde zurückkommen, sobald es mein Körper zulässt." Das nächste Konzert der Tour ist bereits für Freitag in Uncasville, Connecticut, geplant.

Die vergangenen Wochen waren für Aubrey besonders turbulent: Erst kürzlich war sie in der Netflix-Dokumentation "Sean Combs: The Reckoning" zu sehen, in der sie über schwierige Erlebnisse mit dem Musikmogul P. Diddy (56) sprach. In Interviews äußerte sie sich zu Vorwürfen sexueller Belästigung und schilderte emotionale Momente aus ihrer Zeit mit der Band. Trotz dieser Belastungen zeigte sie sich auf Social Media dankbar für die Unterstützung ihrer Fans und rührte mit einer Retrospektive über den Auftakt der Tour: "Dieses Bild ist das erste Mal, dass ich mich völlig befreit gesehen habe – und ich bin so glücklich, dass es auf der Bühne mit meinen Danity-Kane-Schwestern inmitten von euch passiert ist."

Getty Images Aubrey O'Day, 2016 bei einem Press Day

Jeff Spicer / Freier Fotograf Aubrey O'Day

Collage: Getty Images, Getty Images Aubrey O'Day und P. Diddy