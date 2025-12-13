Billy Ray Cyrus verklagt Frau nach kurioser Miley-Behauptung

Billy Ray Cyrus (64) zieht nach einer kuriosen rechtlichen Auseinandersetzung Konsequenzen. Der Country-Sänger fordert von einer Frau namens Jayme Lee umgerechnet rund 6.500 Euro, um seine Anwaltskosten zu decken. Jayme Lee hatte zuvor behauptet, die leibliche Mutter von Miley Cyrus (33) zu sein. Nach eigenen Angaben habe sie Miley im Alter von zwölf Jahren geboren und ihr Kind im Rahmen einer "privaten Adoptionsvereinbarung" an Billy Ray und seine damalige Ehefrau Tish Cyrus (58) übergeben. Unter anderem hatte Jayme Lee gerichtlich beantragt, DNA-Analysen durchführen zu lassen, um ihre Behauptungen zu untermauern.

Die Klage der Frau, die laut Daily Mail unter anderem den Vorwurf des Betruges und der seelischen Belastung umfasste, wurde von einem Gericht bereits abschließend wegen fehlender Beweise abgewiesen. Der Anwalt des 64-jährigen Musikers bezeichnete das Verfahren als "absurd" und warf der Klägerin vor, Billy Rays Familie gezielt belästigen zu wollen. Nun beantragte der Musiker laut Us Weekly die Rückerstattung seiner Anwaltskosten, die während des Prozesses angefallen sind.

Für Billy Ray und seine Ex-Frau Tish ist der Vorfall ein weiteres Kapitel turbulenter Zeiten. Einst galten die beiden als Powercouple in der Country- und Entertainmentwelt, doch im vergangenen Jahr trennte sich das Paar nach fast 28 Jahren Ehe. Neben Miley, die weltweit als Sängerin und Schauspielerin bekannt ist, haben die beiden drei weitere gemeinsame Kinder. Billy Ray adoptierte zudem zwei Kinder aus Tishs früherer Ehe. Trotz der familiären Herausforderungen seit Billy Ray und Tishs Trennung strebt die Familie einen harmonischen Umgang miteinander an – auch während des Mutterschaftsstreits.

Getty Images Billy Ray, Tish und Miley Cyrus bei den Grammy Awards 2019

Getty Images Billy Ray und Miley Cyrus im Juni 2019

Getty Images Miley Cyrus, Tish Cyrus und Billy Ray Cyrus, 2019