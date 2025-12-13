Bianca Censori sorgt in ihrem roten Latex-Look für Aufsehen

Bianca Censori (30) hat in Seoul jetzt für einen aufsehenerregenden Auftritt gesorgt. Wie in ihrer Instagram-Story zu sehen ist, trug die Designerin bei ihrer ersten internationalen Kunstausstellung einen eng anliegenden Latexanzug in kräftigem Rot, der von Kopf bis Fuß glänzte und besonders durch seine markant geformten Cups auffiel. An ihrer Seite war ihr Ehemann Kanye West (48), der einen eleganten, komplett schwarzen Anzug trug. Im Vorfeld hatte der 48-Jährige ein paar geheimnisvolle Fotos auf Social Media geteilt, darunter ein herzförmiges Medikament, Handschuhe und eine Maske, und dabei das Datum der Ausstellung enthüllt.

Neben ihrer Aktivität in der Kunstszene hat Bianca kürzlich ihre eigene Modemarke namens BIANCA ins Leben gerufen. Diese Marke versteht sich als Konkurrenz zu SKIMS, dem Modelabel von Kim Kardashian (45), Kanyes Ex-Frau. Laut einem Insider, den das OK! Magazine zitiert, soll der Keeping Up with the Kardashians-Star mehr als verärgert darüber sein und vermutet, dass ihr Ex die Marke seiner Frau nutzt, um sie gezielt herauszufordern. Auch finanziell scheint der Künstler hinter dem Projekt zu stehen, was die Spannungen zwischen den beiden Familien erhöht haben dürfte. Kim soll sich zudem in der Vergangenheit bereits wenig begeistert darüber gezeigt haben, dass Bianca Zeit mit den gemeinsamen Kindern von ihr und dem "Runaway"-Interpreten verbringt.

Doch Kanye polarisiert nicht nur damit. Schon vor fünf Wochen berichtete Daily Mail über ungewöhnliche Regeln, die der Musiker seiner Frau auferlegt haben soll. Demnach bestimme er exakt, was die Designerin essen darf, und achte streng auf ihre Essgewohnheiten. In Restaurants bestelle er für Bianca meist nur Vorspeisen. Auch zu Hause achte er stets auf kleine Portionen, indem er kleinere Teller verwende. Sonnenbäder, Tattoos und Piercings soll er ihr ebenfalls untersagt haben – seine Begründung: Er bevorzuge "makellose, naturbelassene Haut".

Bianca Censori, Architektin

Bianca Censori mit Kanye West, Dezember 2025

Kim Kardashian auf dem roten Teppich 2025

