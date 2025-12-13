"Ja gesagt": Karina Wagner & Steffen Vogeno sind verheiratet

Karina Wagner (29) und Steffen Vogeno haben den nächsten gemeinsamen Meilenstein erreicht: Die Realitystars haben im Schloss Lüdersburg in Niedersachsen geheiratet! Die freudige Nachricht verkündet der ehemalige Bachelor in Paradise-Teilnehmer jüngst mit einem Bild in seiner Instagram-Story. Überglücklich präsentiert das nun vermählte Paar seine frisch angesteckten Eheringe. "Wir haben Ja gesagt. 13.12.2025", kommentiert Steffen den Schnappschuss.

Ebenso ins Auge fallen die Hochzeits-Looks der Turteltauben: Die ehemalige Make Love, Fake Love-Singlelady wählte anlässlich ihres großen Tags ein schulterfreies Brautkleid mit langen Ärmeln, das mit zarter Spitze fasziniert. Dazu kombinierte sie einen bodenlangen Schleier und einen Brautstrauß aus Schleierkraut. Steffen entschied sich für einen dunklen Anzug mit grau-blauer Weste, einem weißen Hemd und einer weißen Satin-Krawatte.

Bis sie den nächsten Meilenstein erreichen, ist es wohl auch nicht mehr allzu lange hin: Karina und Steffen gründen eine gemeinsame Familie – sie sind aktuell in freudiger Erwartung ihres ersten Nachwuchses. Es wird ein Junge. Und mittlerweile dürfte die einstige Der Bachelor-Kandidatin im achten Monat angekommen sein. Zuletzt verriet Karina, dass die Schwangerschaft ziemlich "anstrengend" sei. Ihre heutige Hochzeitsfeier wird die schwangere Braut aber hoffentlich trotzdem in vollen Zügen genießen können.

Steffen Vogeno und Karina Wagner, Dezember 2025

Steffen Vogeno und Karina Wagner, August 2025

Steffen Vogeno und Karina Wagner, September 2025

