Bombé: Miley Cyrus setzt neuen Trend bei Verlobungsringen

Miley Cyrus (33) hat ihre Verlobung bekanntgegeben und dabei einen nicht zu übersehenden Verlobungsring präsentiert. Bei der Premiere von "Avatar: Fire and Ash" in Los Angeles zeigte die Sängerin den besonderen Hingucker: ein kissenförmig geschliffener Stein, eingefasst in ein dickes Gelbgold-Band, gestaltet von der Designerin Jacquie Aiche. Maxx Morando (27), ihr Partner, stellte die Frage aller Fragen auf einer gemeinsamen Reise nach Asien. In der Jimmy-Kimmel-Show witzelte Miley über das Schmuckstück: "Das war ein Black Friday Schnäppchen, Baby." Später erklärte sie bei Good Morning America stolz, dass Maxx mit seiner Wahl des Rings "wirklich gute Arbeit" geleistet habe.

Mileys Ring ist nicht nur eine Botschaft der Liebe, sondern auch Symbol eines neuen Trends: bombé- oder auch kuppelförmige Verlobungsringe. Diese Modelle heben sich durch ihre voluminösen, geschwungenen Designs ab und werden in der Schmuckwelt zunehmend gefeiert, so Vogue. Branchenexperten loben die Stücke für ihre Vintage-Anmutung und moderne Tragbarkeit. Laut der Schmuckdesignerin Jillian Sassone erleben diese Ringe, welche in der Mitte des letzten Jahrhunderts ursprünglich als Cocktailringe in Mode kamen, aktuell ein aufregendes Comeback. Miley steht damit in einer Reihe mit Stars wie Zendaya (29) und Dua Lipa (30), die beide ebenfalls individuell gestaltete Verlobungsringe im ausgefallenen Stil tragen.

Die Verbindung zwischen Miley und Maxx wirkt nicht nur romantisch, sondern auch voller gegenseitiger Wertschätzung. Der Musiker, bekannt als Drummer der Band Liily, und die Sängerin führen seit mehreren Jahren eine Beziehung, die Miley selbst als stabil und besonders beschreibt. Für den Ort des Antrags wählte Maxx Japan – ein Land, das laut Miley für sie beide eine wichtige Bedeutung hat. Trotz ihres großen Bekanntheitsgrads scheint das Paar eine harmonische Balance zwischen den Anforderungen des Beruflichen und Privaten gefunden zu haben. Mileys emotionale und kreative Reaktionen auf die Verlobung sprechen Bände über das Glück der beiden.

Getty Images Miley Cyrus, Februar 2025

Getty Images Miley Cyrus präsentiert ihren Verlobungsring

Getty Images Miley Cyrus und Maxx Morando 2025