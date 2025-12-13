"The Masked Singer"-Finale: Sie steckte unter Eggi-Kostüm

Das Finale von The Masked Singer wirbelte mit außergewöhnlichen Performances, schrillen Kostümen und einer Überraschung auf. Vier Verkleidungen kämpfen um den Sieg: Rave-ioli, Eggi, King und Muuhnika. Doch für Eggi endet der Abend bereits nach der ersten Runde. Und wie mittlerweile enthüllt wurde, versteckt sich unter der Maske sich niemand Geringeres als Moderatorin Amira Aly (33). Sie hatte mit ihrer Interpretation des Songs "Ex's & Oh's" von Elle King (36) begeistert und sowohl das Publikum als auch das Rateteam, bestehend aus Chris Tall (34), Verona Pooth (57) und Beatrice Egli (37), mitgerissen.

Amira teilte nach ihrer Demaskierung ehrliche Eindrücke von ihrer Zeit auf der Bühne und sprach über ihre Nervosität: "Es kostet so viel Überwindung, aber unter dem Kostüm denkst du dir: 'Scheiß drauf, es erkennt dich keiner.'" Ihre Freude über die Teilnahme war deutlich spürbar: "Es war mir eine absolute Freude." Auch die Indizien, die in ihrem Intro gezeigt wurden – darunter vier Tänzerinnen und Friseurbedarf – ließen einige Fans schon früh auf sie als Eggi-Kandidatin schließen. Grund hierfür war Amiras Vergangenheit: Sie ist ausgebildete Hair- und Make-up-Stylistin.

Im Laufe der gesamten Staffel gab es immer wieder spannende Enthüllungen und Spekulationen rund um die Show. So wird etwa von Fans vermutet, dass Pietro Lombardi (33) unter dem Rave-ioli-Kostüm stecken könnte. Grund dafür ist unter anderem, dass sich die Figur im Halbfinale etwas heiser anhörte. Moderator Matthias Opdenhövel (55) erklärte anschließend, dass derjenige unterm Kostüm erkältet sei. Und lustigerweise meldete sich Pietro kurz zuvor bei seinen Fans und berichtete, dass er sich einen Infekt zugezogen habe.

