Lange her: Kanye West und Bianca wieder zusammen auf Event

Seltenes gemeinsames Bild und ein großer Auftritt in Seoul: Kanye West (48) und Bianca Censori (30) zeigten sich kürzlich gemeinsam in der südkoreanischen Hauptstadt bei der Vorstellung von Biancas Kunstprojekt "Domesticity". Der Rapper erschien im schwarzen Anzug mit Sonnenbrille, während seine Frau in einem nudefarbenen Latex-Body, passenden Pumps und einem auffälligen Accessoire aus cremefarbenen Fransen erstrahlte. In ihrer Instagram-Story teilte die Architektin ein Foto, das einen seltenen Blick auf das Paar ermöglichte, das gemeinsam angereist war, um ihr Projekt vorzustellen und Seite an Seite zu posieren.

Das "BIO POP"-Projekt von Bianca, eine performative Kunstdarbietung, beschäftigt sich mit dem Thema Häuslichkeit. Es zeigt unter anderem eine Frau in einem weinroten Latexanzug, die in einer Küche einen Kuchen vorbereitet, bevor sie sich zu fünf Frauen begibt, die als ihre Doppelgängerinnen auftreten. Die Models, ebenfalls in nudefarbenen Latexanzügen, formen mit ihren Körpern Möbelstücke. Auf der offiziellen Webseite des Projekts beschreibt Bianca die Arbeit als Reflexion darüber, wie häusliche Strukturen den Körper und den Geist formen: "Es ist eine Selbstporträt-Aufnahme in Zurückhaltung."

Das Paar, das seit drei Jahren verheiratet ist, hält sein gemeinsames Leben in der Öffentlichkeit weitgehend zurück. Kanye, der aus seiner früheren Ehe mit Kim Kardashian (45) vier Kinder – North (12), Saint (10), Chicago (7) und Psalm (6) – hat, äußerte sich jedoch in der Vergangenheit unterstützend zu Biancas Auftritten. Nachdem die Australierin Anfang des Jahres bei den Grammys ein aufsehenerregendes Outfit getragen hatte, schrieb er auf X: "Ich staune immer wieder über meine Frau – sie ist so klug, talentiert, mutig und heiß."

Instagram / biancacensori Bianca Censori und Kanye West, Dezember 2025

Getty Images Kanye West und Bianca Censori im Februar 2024 in Mailand

Matt Winkelmeyer/Getty Images for The Recording Academy Collage: Kanye West und Bianca Censori bei den 67. Grammy Awards, Februar 2025

