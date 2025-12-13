Dieses Kostüm gewinnt das große "The Masked Singer"-Finale

Das große Finale der zwölften Staffel von The Masked Singer sorgte am heutigen Abend für Begeisterung bei den Fans. Die vier verbliebenen Masken – Rave-ioli, Muuhnika, King und Eggi – gaben alles, um das Publikum und die Jury zu überzeugen. Doch nach den ersten beiden Runden war es nur noch ein Duell der Finalisten. Rave-ioli begeisterte mit einer emotionalen Version von Michael Jacksons (†50) "You Are Not Alone", während Muuhnika mit Lady Gagas (39) "Abracadabra" punkten wollte. Am Ende konnte sich Muuhnika durchsetzen und holte den Sieg.

Doch wer steckte all die Wochen unter dem Kostüm? Tatsächlich war es Meltem Kaptan (45). Sie überzeugte im großen Finale in Runde eins mit "I Was Made For Loving You (Yungblud Version)" von Kiss. In Runde zwei berührte sie das Publikum mit ihrer Darbietung von Billie Eilish (23) und Khalids (27) "Lovely". "Ich schwebe noch – unglaublich, diese Reise! [...] Ich habe mich wirklich verliebt in die Muuhnika, aber ich hatte auch wirklich Bammel vorm Singen. [...] 'The Masked Singer' hat mich wieder an die Musik gebracht und ich bin wirklich unglaublich dankbar", zeigt sich die Schauspielerin dankbar für ihre Teilnahme und den Sieg.

Rave-iolis Talent reichte nur für den zweiten Platz. Er performte im Finale Michael Jacksons 2005 erschienenem Welthit "You Are Not Alone". Und wer steckte in dem Kostüm der überdimensionalen Ravioli? Es war, wie so lange vermutet, Pietro Lombardi (33). Sowohl das Rateteam, bestehend aus Chris Tall (34), Verona Pooth (57) und Beatrice Egli (37), als auch die Zuschauer lagen goldrichtig. Auf Platz drei und vier von "The Masked Singer" 2026 landeten Wayne Carpendale (48) alias King und Amira Aly (33), die Eggi verkörperte.

Joyn/Willi Weber Chris Tall, Verona Pooth und Beatrice Egli bei "The Masked Singer" 2025

Joyn/Willi Weber Muuhnika bei "The Masked Singer"

Getty Images Meltem Kaptan bei Deutschen Filmpreis, 2023

Joyn/Willi Weber Pietro Lombardi und Matthias Opdenhövel bei "The Masked Singer" 2025

Joyn/Willi Weber Wayne Carpendale bei "The Masked Singer" 2025

Joyn/Willi Weber Amira Aly bei "The Masked Singer" 2025