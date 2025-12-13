Chocolate Blonde: Stacey Solomon zeigt ihre neue Haarfarbe

Stacey Solomon (36) zeigt pünktlich zur Winterzeit eine frische Haarfarbe – und die sorgt online für Begeisterung. Die Sängerin präsentierte ihren neuen Look auf Instagram: Ein satteres, wärmeres "Chocolate Blonde", nachdem sie sich ein paar seltene Stunden im Salon gegönnt hatte. Weg vom strahlenden Hellblond, hin zu einer tieferen Nuance mit sanfter Wärme. Unter ihrem Post sammelten sich Komplimente: "Ich liebe es, es gibt dir einen neuen Glow", schrieb eine Followerin unter ihren Beitrag. Eine andere schwärmte: "Die Farbe ist atemberaubend."

Während ihre Fans und Follower schnell den neuen Look bemerkten, dauerte es bei anderen länger. "Ich dachte wirklich, ich wäre mutig und würde meine Frisur komplett umkrempeln. Ihr wisst ja, wie das ist, wenn man einfach mal etwas verändern muss. Es hat sich herausgestellt, dass außer meiner Schwester, die ich gestern Abend gesehen habe, niemand in meiner Familie etwas bemerkt hat", berichtet Stacey amüsiert und ergänzt: "Es ist also offensichtlich keine große Veränderung." Auch Ehemann Joe ist die neue Haarfarbe noch nicht aufgefallen. Doch das scheint der Begeisterung für ihren neuen Look keinen Abbruch zu tun. "Na ja, ich liebe es und fühle mich wie eine ganz neue Frau", schwärmt die Sängerin.

Auch wenn ihm Staceys neue Haarfarbe nicht gleich aufgefallen ist, gibt sich Joe sonst als ziemlich perfekter Ehepartner. Die einstigen UK-Dschungelcamp-Kandidaten lernten sich 2019 bei der Teilnahme kennen und gehen seit 2016 als Paar gemeinsam durchs Leben. Im Jahr 2022 gaben sie sich das Jawort. Im Laufe der Jahre begrüßten sie drei gemeinsame Kinder auf der Welt. Sie brachten jedoch jeweils weitere Kinder mit in ihre Beziehung: Stacey ihre zwei Söhne Zachary und Leighton und Joe seinen Sohn Harry.

