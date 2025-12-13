Nach Trennung von Laura: Hat Nico Legat eine neue Freundin?

Ist Nico Legat (27) wieder frisch vergeben? Der Realitystar ist noch nicht allzu lang von seiner Ex-Partnerin Laura getrennt. Doch nun posiert bereits eine neue Dame an seiner Seite. Er teilt einen Schnappschuss in seiner Instagram-Story, auf dem er und die unbekannte Dame eng an eng vor einem Spiegel in einer Wohnung stehen. Während sie das Bild schießt, umarmt der einstige Temptation Island-Kandidat sie von hinten und fasst ihr behutsam an die Hüfte. Zudem ist ein Polaroid-Bild in ihrer Handyhülle zu erkennen, auf dem ein Mann zu sehen ist, der verdächtig stark nach Nico aussieht.

Seit rund drei Monaten ist Nico Single. Laura verkündete die Trennung Anfang September in einem Statement auf Instagram. "Hallo ihr Lieben, wir möchten euch mitteilen, dass Nico und ich uns getrennt haben. Seit acht Jahren ist es immer wieder ein Hin und Her zwischen uns. Wir können nicht miteinander, aber dennoch können wir auch nie ohne einander sein", gab die Brünette zu verstehen. Während sie beteuerte, dass kein Seitensprung Grund für das Liebes-Aus sei, betonte Nico, dass sie im Guten auseinandergegangen seien.

Auch wenn sie nicht allzu lange zusammen waren, schien die Beziehung von Nico und Laura sehr ernst gewesen zu sein. Wie die Beauty erwähnte, kennen sie sich bereits seit vielen Jahren – im Laufe der Jahre konnte sie auch mit seinen Eltern Thorsten und Alexandra Bekanntschaft machen. Zudem wohnten die Verflossenen sogar schon zusammen. Wie sein Beziehungsstatus nun aussieht und ob es sich bei der Wohnung im Hintergrund der Story womöglich um die gemeinsame handelt, wird Nico seinen Fans hoffentlich bald berichten.

Instagram / nico.legat Nico Legat mit einer unbekannten Frau, Dezember 2025

Instagram / nico.legat Nico Legat, Realitystar

Instagram / nico.legat Nico Legat mit seiner Freundin Laura, August 2025